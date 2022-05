Catania, un motoscafo appare tra i rifiuti [VIDEO]

Catania, una barca appare tra i rifiuti di un quartiere della città etnea: la denuncia corre sul web insieme all'indignazione dei cittadini.

A Catania un motoscafo è apparso tra i rifiuti in uno dei quartieri della città etnea. Si tratta di via Don Gnocchi, nella zona di Trappeto Nord a Catania. Le immagini e i video dell’insolito rifiuto hanno fatto il giro del web, attirando l’indignazione dei cittadini catanesi. In particolare, considerando gli sforzi recenti in tutta la città e nella zona dell’accaduto in particolare per quanto riguarda la raccolta differenziata, si tratta di immagini che colpiscono soprattutto coloro che rispettano le regole.

Tuttavia, i catanesi trovano sempre modo per ironizzare sulle vicissitudini della città etnea. Ed è il caso di Davide Marraffino, che su TitTok pubblica un video dove inquadra il motoscafo tra i rifiuti e ironizzando sulla condizione di Catania, città “a mare” ma non fino al punto degradante da trovare imbarcazioni tra i rifiuti cittadini.