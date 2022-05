Catania, doppio furto di collane con scippo: arrestato un giovane

Doppio furto con scippo a Catania: un giovane ruba due collane in poche ore ma viene arrestato dalla Polizia grazie alle denunce delle vittime.

Uno scippo in pieno centro a Catania si è concluso con l’arresto di un giovane malvivente. È successo giovedì scorso in via Sturzo a Catania, quando un giovane ha rubato una collana d’oro ad una signora accompagnata dalla figlia che prontamente ha avvertito la Polizia.

Poco dopo la notifica alla Polizia, il giovane è stato fermato in via Montesano e gli agenti hanno ritrovato addosso dell’arrestato un’altra collana, che aveva rubato poco prima ad un’altra donna. Infatti, durante il fermo è arrivata la segnalazione della denuncia. Il giovane è stat arrestato per i furti commessi mentre le collane sono state restituite ad entrambe le vittime.