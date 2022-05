Catania, caos monopattini: uno anche dentro la fontana di Villa Bellini [FOTO]

Catania, monopattino lasciato dentro la fontana di Villa Bellini e non solo: nonostante l'avvio dello sharing nella città etnea, non tutti riescono a fare un buon uso dei servizi offerti.

Catania, monopattino nella fontana della villa comunale: succede anche questo nella città etnea, dove nonostante gli sforzi per migliorare la vita dei cittadini, si assiste ancora a scene di questo tipo. È il caso dei monopattini, il cui servizio di sharing nella città etnea ha avuto inizio già da diverso tempo, e da altrettanto tempo hanno sono iniziati i problemi dovuti il più delle volte all’inciviltà dei cittadini. Si è quindi iniziato a parlare di furti e danni dopo solo due giorni dall’avvio dello sharing e in molti hanno visto monopattini abbandonati nei luoghi più impensabili nella città di Catania.

Ed è quello che è successo anche questa volta: come testimoniato dalle foto presenti sul web, un monopattino è stato abbandonato all’interno della Villa Bellini. Ma il fatto curioso è la posizione in cui è stato lasciato, dato che si trova all’interno della fontana, in mezzo all’acqua. Sul web, i cittadini indignati commentano ironicamente che è stato fatto per sostituire i cigni che erano soliti essere presenti nella fontana della villa comunale di Catania.

Tuttavia, purtroppo non si tratta dell’unico caso di abbandono incurante di questo genere di mezzi. Infatti, sempre dal web sui gruppi Facebook di Catania impazzano le foto di monopattini lasciati nel peggiore dei modi, per esempio abbandonati a terra accanto alla spazzatura, altro gravoso problema della città. Ma ancora una volta, è importante che il primo impegno venga da parte dei cittadini, per rendere Catania una luogo migliore dove poter vivere.