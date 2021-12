A Catania arrivano i monopattini Dott: prima prova gratis

A Catania, a pochi giorni dall'arrivo dei primi monopattini in sharing, arrivano quelli della startup Dott, che offre ai suoi utenti una prima prova gratuita.

A una decina di giorni dall’introduzione dei primi monopattini elettrici a noleggio, appartenenti all’azienda Helbiz, a Catania arrivano i monopattini in sharing di Dott, startup europea nata nel 2018 e operativa in oltre 30 città europee. L’azienda, già presente nel capoluogo siciliano, ha vinto il bando condiviso dal Comune di Catania per la scelta dei servizi di micromobilità urbana: sono stati premiati, oltre l’efficienza del servizio, i servizi e le tariffe proposte.

Quest’ultime, infatti, sono vantaggiosissime: il noleggio di un monopattino Dott costa 0,25€ per minuto, ma l’azienda offre numerosi “Pass” a prezzi calmierati, quali quello orario (1,99€), quello plurigiornaliero (4,99€, valido per tre giorni), infine quelli settimanale (9,99€, valido per sette giorni) e mensile (24,99€, valido per trenta giorni). Inoltre, per permettere ai cittadini catanesi di “conoscere” i nuovi mezzi, Dott offre una prima prova gratuita di 20 minuti.

Come ottenerla? Per utilizzare i monopattini Dott, occorre scaricare l’app dedicata, e tramite essa creare il proprio profilo personale. Alla sezione “promozioni” dell’applicazione, poi, sarà necessario inserire il codice “CIAOCATANIA”: una volta compiuta quest’azione, sarà possibile sbloccare e utilizzare il monopattino gratuitamente per 20 minuti.

I monopattini Dott, scelti appositamente dal comitato di valutazione del Comune di Catania, sono robusti e affidabili, soprattutto dal punto di vista tecnologico: sono dotati, ad esempio, di un sistema GPS per evitare i furti, così come per “sorvegliarne” la velocità, consentita fino ai 20km/h. L’obiettivo dell’azienda, premiato dalla città etnea, è fornire la migliore esperienza agli utenti e la massima sicurezza ai non-utenti: pronti ad utilizzare la prima prova gratuita?