Assunzioni Ryanair: selezioni anche a Catania

Assunzioni Ryanair: selezioni come personale di bordo della nota compagnia aerea irlandese anche per la città di Catania. Come e quando presentare la propria candidatura.

Assunzioni Ryanair: la famosa compagnia di volo irlandese low cost, annuncia la messa a disposizione di nuovi posti di lavoro come personale di bordo anche in Italia. Si tratta di un’ottima notizia per tutti coloro i quali ricercano un lavoro nel settore e, tra i luoghi dove si effettueranno le selezioni, è presente anche la città di Catania.

Assunzioni Ryanair: Come candidarsi

Le selezioni, che riguardano incarichi quali hostess, steward e piloti, verranno curate dall’agenzia di recruiting Crewlink. Il reclutamento avverrà tramite remoto in via telematica, modalità ancora in vigore e introdotta a causa della pandemia. Tuttavia, per candidarsi sarà necessario seguire le istruzioni di seguito indicate. Infatti, bisognerà collegarsi sul sito dell’agenzia e selezionare la città interessata. Nello specifico, la data che riguarda il comune di Catania è quella del 27 Maggio 2022, mentre le iscrizioni della domanda sul portale termineranno il prossimo 26 maggio.

Requisiti

Per presentare la propria candidatura e poter sostenere il colloquio, è necessario possedere alcuni requisiti fondamentali. Di seguito, quelli richiesti:

possesso di passaporto europeo o britannico (EU/UK) ;

(EU/UK) altezza compresa tra 157 cm e 188 cm;

cm e cm; essere maggiorenni ;

; ottima conoscenza della lingua inglese , scritta e parlata;

, scritta e parlata; buone doti natatorie con capacità di nuotare 25 metri senza aiuti;

25 metri senza aiuti; flessibilità e disponibilità a lavorare su turni;

e a lavorare su turni; personalità socievole e amichevole;

socievole e amichevole; predisposizione alle relazioni con il pubblico per fornire un eccellente servizio ai clienti;

con il pubblico per fornire un eccellente servizio ai clienti; passione per i viaggi e per la conoscenza di nuove persone.

Corso di formazione

Una volta selezionati, i candidati scelti dovranno partecipare ad un corso di formazione completamente gratuito per l’intero personale di bordo. Questo percorso formativo durerà all’incirca 6 settimane e, una volta concluso, soltanto coloro che avranno superato in maniera positiva il corso verranno assunti dall’azienda. Dunque, il corso di formazione rappresenta a tutti gli effetti uno degli step della fase di assunzione per la compagnia aerea low cost irlandese.