Ryanair cerca personale in Sicilia, nuove selezioni alle porte: i dettagli

La nota compagnia aerea low cost cerca personale in Sicilia: ecco dove e quando si terranno le selezioni, e come partecipare.

La celebre compagnia aerea Ryanair è attualmente in cerca di personale ed è pronta reclutare anche in Sicilia.

Di fatto sono ormai alle porte tre giorni di selezioni. Gli Open Days di recruiting sono stati programmati per lunedì 24, per martedì 25 e per mercoledì 26 ottobre, presso l’Aeroporto di Trapani Birgi, e verranno effettuati da Lauda Europe, compagnia del gruppo Ryanair.

Gli interessati possono presentarsi direttamente all’aeroporto in uno dei tre giorni.

I dettagli sulle selezioni

Si esplicita che la compagnia aerea sta cercando personale di bordo per la sede di Vienna, in Austria, e per le sedi di Zagabria e Zara, in Croazia.

Le selezioni avverranno nei giorni già indicati, dalle ore 10:00 alle ore 15:00.

I candidati affronteranno una prova in inglese che fungerà da preselezione: in caso di esito positivo, il candidato accederà ai colloqui individuali. Se anche quest’ultimo passaggio dovesse andar bene, si frequenterà un corso di formazione gratuito nell’ambito del quale verranno spiegato tutti i dettagli sulla mansione da svolgere.

Durante le selezioni all’Aeroporto di Trapani, sarà presente Maria Cristina Civetti ,Head of Inflight di Lauda Europe Ltd.