Lavoro, Ryanair assume in Sicilia: date e requisiti

Ryanair assume in Sicilia: tutti i dettagli sulle date delle selezioni, i requisiti richiesti per partecipare e come fare domanda.

Ryanair: ottime notizie in arrivo per coloro i quali sono alla ricerca di un impiego nel mondo dei trasporti. Infatti, la compagnia aerea low cost Ryanair è alla ricerca di personale e tra le tappe dei suoi recruitment days è prevista anche la Sicilia. Si tratta quindi di nuove opportunità di lavoro nell’Isola con Crewlink che assume anche in Sicilia.

L’azienda è specializzata nel reclutamento di assistenti di volo ed è anche partner ufficiale del gruppo Ryanair Holdings PLC. In particolare, le sedi delle selezioni previste per la Sicilia riguarderanno le due città di Palermo e Catania e si svolgeranno prossimamente. Ecco tutti i dettagli per partecipare alle selezioni come le date dei colloqui e i requisiti richiesti.

Le selezioni in Sicilia

Tra i Cabin Crew Days si segnalano due date in Sicilia, nel dettaglio:

mercoledì 23 agosto, alle 10.30 a Catania , presso il Best Western Hotel Mediterraneo;

, presso il Best Western Hotel Mediterraneo; giovedì 24 agosto alle 10.30 a Palermo, presso l’Ibis Styles.

I requisiti per partecipare

Per poter partecipare alle selezioni Ryanair, Crewlink richiede il possesso dei seguenti requisiti:

Età non inferiore ai 18 anni;

Buona forma fisica e altezza compresa tra 157 cm e 188 cm;

Possesso di passaporto europeo o britannico (EU/UK);

Fluente conoscenza della lingua inglese;

Buone doti natatorie (capacità di nuoto per 25 metri senza aiuti);

Si richiede una personalità carismatica, ricca di entusiasmo;

Flessibilità e disponibilità a lavorare su turni;

Passione per i viaggi e predisposizione alle relazioni con il pubblico;

Come inviare la candidatura

Ma come fare per candidarsi e prendere parte alle selezioni Ryanair? Per inoltrare la propria candidatura è possibile collegarsi al sito ufficiale di Ryanair, nella sezione dedicata alle posizioni aperte e selezionare “Cabin Crew” e “Italy” dal menù a tendina e registrarsi nell’apposito annuncio.