Lavoro Sicilia: Eurospin, Foot Locker e Bricocenter assumono

Lavoro Sicilia: importanti aziende operanti nell'Isola cercano nuove risorse. Ecco quali sono le offerte più interessanti,

Lavoro Sicilia: importanti aziende che operano nell’Isola cercano personale per arricchire il proprio organico, in varie zone. Diversi i settori coinvolti, dalla grande distribuzione al commercio al dettagli. Ecco le offerte di lavoro più interessanti per Eurospin, Foot Locker e Bricocenter, con tutti i requisiti necessari per poter inoltrare la propria candidatura.

Lavoro Sicilia: Eurospin

L’azienda italiana leader della grande distribuzione è alla ricerca di un Addetto/a alla vendita per la filiale situata a Modica, nel Ragusano. La risorsa si occuperà di tutte le attività necessarie per un’efficace gestione del punto vendita diffondendo fiducia nell’insegna e nei marchi Eurospin.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

massima serietà;

orientamento al cliente;

predisposizione ai rapporti interpersonali;

flessibilità e capacità di adattamento;

capacità di lavorare in team.

Per poter inoltrare la propria candidatura bisognerà accedere al sito web di Eurospin, cliccare su “Lavora con noi” e su “Scopri le posizioni aperte”. Dopo aver scelto la posizione, sarà richiesto il CV.

Lavoro Sicilia: Foot Locker

Foot Locker, azienda statunitense specializzata nella vendita di abbigliamento sportivo e di calzature, è alla ricerca di un Addetto Vendita da collocare nel negozio di Misterbianco (CT), al “Centro Sicilia”.

La risorsa dovrà occuparsi di garantire alti livelli di soddisfazione della clientela, grazie alla conoscenza di tutti i prodotti offerti, stimolare le vendite, comunicare con il cliente e verificarne le necessità e apprendere e condividere le competenze relative ai prodotti e alle tendenze.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

0-3 anni di esperienza al dettaglio;

Sicuro di sé e a proprio agio nel coinvolgere i clienti per garantire un’esperienza avanzata;

Impegnato a raggiungere ottimi risultati grazie all’apprezzamento delle interazioni con i clienti e dei prodotti atletici;

Si accinge a completare le mansioni o le attività senza necessità di supervisione;

Disponibilità flessibile, comprese le sere, i weekend e le festività.

Per poter inoltrare la candidatura, bisognerà accedere al sito web di Foot Locker, cliccare su “ricerca posizioni”, selezionare quella di proprio interesse e premere su “fai domanda ora”.

Subito lavoro Sicilia: Bricocenter

La famosa catena italiana in ambito di distribuzione Bricocenter, specializzata in edilizia, bricolage, falegnameria, giardinaggio, sistemazione, decorazione, illuminazione e arredo bagno, cerca un Capo Settore Relazione Cliente per il negozio di Melilli, nel Siracusano. La risorsa si occuperà di promuovere azioni organizzative e commerciali e diffondere strategie ed obiettivi, oltre a pianificare le attività.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

Esperienze precedenti di responsabilità, gestione e coordinamento di una squadra in particolare nell’ambito retail;

Passione ed interesse a sviluppare nuove competenze nel settore retail;

Confidenza con il digitale e ti piace l’idea di integrarlo nel tuo lavoro quotidiano.

Per inoltrare la candidatura bisognerà entrare sul sito di Bricocenter, cliccare su “lavora con noi” e su “opportunità di lavoro”.