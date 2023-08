Lavoro Catania: INAF, Eurospin e DJ Sport assumono

Lavoro Catania: Istituto Nazionale di Astrofisica, Eurospin e DJ Sport assumono nella città etnea. Tutti i dettagli sulle offerte lavorative nell'articolo.

Lavoro Catania, tante opportunità lavorative nella città etnea: l’osservatorio di Catania dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Eurospin e DJ Sport assumono.

Lavoro Catania: Istituto Nazionale di Astrofisica

L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) cerca un funzionario di V livello per un contratto a tempo determinato della durata di un anno rinnovabile. Il lavoro consiste in attività contabile, di amministrazione e di gestione del personale in seno ai nuovi progetti attuati con i fondi del PNRR.

È possibile candidarsi e reperire maggiori informazioni sul sito it.indeed.com

Lavoro Catania: Eurospin

L’Eurospin cerca un addetto al banco Gastronomia per il suo punto vendita a Catania. Il lavoro consiste nell’accompagnare il cliente nella scelta e nell’acquisto del prodotto garantendo il suo soddisfacimento.

In particolare la risorsa si occuperà delle seguenti attività:

vendita assistita al banco;

operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti da banco (formaggi, salumi, etc..) attenendosi alle procedure HCCP per la corretta conservazione del prodotto;

pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro.

corretta esposizione e rifornimento dei prodotti.

I requisiti fissati da Eurospin sono i seguenti:

comprovata esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO o in aziende alimentari.

passione per il prodotto fresco,

approccio positivo al cliente,

proattività, precisione, predisposizione ai rapporti interpersonali, massima serietà.

disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti.

Porte di Catania: DJ Sport

DJ Sport cerca uno “Store Manager” per il suo punto vendita al parco commerciale Porte di Catania. La posizione comporta le seguenti mansioni:

garantire il raggiungimento degli obiettivi commerciali e la crescita costante dei KPI;

gestire i costi ed ottimizza la redditività del negozio attraverso l’esecuzione delle strategia di vendita.

garantire una gestione ottimale dell’organizzazione personale all’interno del punto vendita;

svolgere attività di recruiting dello staff in collaborazione con il dipartimento People;

sviluppare e motivare lo staff e promuovere la progressione di carriera all’interno del gruppo;

gestire reclami in maniera efficace e professionale;

garantire la gestione quotidiana delle operazioni di cassa.

I requisiti prefissati da DJ Sport sono i seguenti: