Concorso Agenzia delle Entrate 2023: i requisiti richiesti

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: come partecipare? Quali sono i requisiti richiesti? Di seguito tutti i dettagli utili agli interessati a questa proposta.

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: indetti due bandi finalizzati al reclutamento di 4.500 funzionari, di cui 3.970 funzionari tributari e 530 funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare. Le selezioni pubbliche prevedono assunzioni mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato con sedi in tutta Italia, anche in Sicilia. Di seguito i dettagli.

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: i requisiti

Per potersi candidare al concorso Agenzia delle Entrate 2023 per funzionari, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ;

; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili ;

; idoneità fisica all’impiego;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici, né destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;

a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; possesso del titolo di studio richiesto in base al profilo per il quale ci si candida.

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: la selezione

La selezione dei candidati sarà svolta tramite un’unica prova scritta. Questa consisterà in una serie di domande a risposta multipla sulle materie d’esame, diverse per ogni profilo. La prova è valutata in trentesimi e si supera con un punteggio di almeno 21/30. Le procedure di selezione sono gestite da Formez PA.

Tra le materie oggetto della prova per il concorso, ci sono: diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta, diritto civile e commerciale, diritto amministrativo e contabilità aziendale.

Non è stato ancora reso noto se le selezioni si svolgeranno da remoto oppure le eventuali sedi di svolgimento delle selezioni: i dettagli saranno comunicati il 4 settembre 2023 sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sul Portale InPA.

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: scadenza

Si pone all’attenzione dei lettori che le domande di partecipazione ai bandi di concorso Agenzia delle Entrate 2023 per 4.500 funzionari devono essere presentate entro il 28 agosto 2023 tramite il portale web del reclutamento inPA.