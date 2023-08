Lavoro Sicilia: Eurospin, Intimissimi e Atelier Emé assumono

Lavoro Sicilia: assunzioni previste in varie aziende con punti vendita nel territorio siciliano come Eurospin, Intimissimi e Atelier Emé.

Lavoro Sicilia: sono diverse le offerte attive al momento per coloro i quali sono alla ricerca di un impiego nell’Isola. Tra le opportunità, sparse per la Sicilia, le figure ricercate sono varie e per questo motivo aperte a varie tipologie di profili professionali. In particolare, Eurospin, Intimissimi e Atelier Emé sono attualmente alla ricerca di personale. Ecco le principali offerte di lavoro Sicilia al momento disponibili.

Lavoro Sicilia: Eurospin

Una delle prime aziende che cercano personale nell’Isola è proprio la catena di supermercati Eurospin. Nello specifico, le figure attualmente ricercate in Sicilia da Eurospin sono due: si tratta di due posizioni da Addetto/a Vendita in due diversi punti vendita dell’Isola. In particolare, i due punti vendita per i quali sono disponibili delle posizioni lavorative sono quello di Campofelice di Roccella (PA) e quello di Modica (RG). Di seguito i requisiti generali richiesti per entrambe le posizioni:

Affidabilità e serietà;

Approccio positivo al cliente;

Flessibilità e capacità di adattamento;

Capacità comunicative e relazionali;

Disponibilità a lavorare su turni e festivi;

Residenza in zone limitrofe;

Essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti.

Per poter presentare la propria candidatura si rimanda alla procedura disponibile online sul sito ufficiale Eurospin, alla sezione “Lavora con noi”.

Offerte lavoro Sicilia: Intimissimi

Anche Intimissimi è alla ricerca di personale in Sicilia. In particolare, l’azienda ricerca un Sales Assistant per il proprio punto vendita di Taormina (ME). Di seguito, i requisiti richiesti:

Entusiasmo, impegno, grande energia e motivazione;

Curiosità, flessibilità e apertura al cambiamento;

Concretezza e semplicità ;

; Lavoro di squadra e in gruppo;

Goal oriented ;

; Preferibile una pregressa esperienza nel retail;

Buona conoscenza della lingua inglese.

Anche in questo caso si rimanda al sito ufficiale dell’azienda per poter presentare la propria candidatura, cliccando sull’annuncio di lavoro al quale si è interessati nella sezione “Lavora con noi”.

Subito lavoro: Atelier Emé

Infine, anche Atelier Emé cerca personale in Sicilia: in particolare, si tratta del punto vendita di Palermo e al figura ricercata è quella di Store Manager. Trattandosi anche in questo caso del gruppo Calzedonia, come per Intimissimi, i requisiti generali sono più o meno gli stessi della precedente offerta di lavoro:

Entusiasmo, impegno, grande energia e motivazione;

Curiosità, flessibilità e apertura al cambiamento;

Concretezza e semplicità;

Lavoro di squadra e in gruppo ;

; Goal oriented;

Pregressa esperienza come store manager o consolidata esperienza come sales assistant nel settore degli abiti da sposa e cerimonia;

Buona conoscenza della lingua inglese.

Si rimanda alla sezione “Lavora con noi” del portale “Careers” relativo al gruppo Calzedonia per poter presentare la propria candidatura per questa posizione.