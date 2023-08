Lavoro Catania: IKEA, Pandora e LIDL assumono

Lavoro Catania: LIDL, IKEA e Pandora cercano profili professionali per le loro aziende. Tutte le offerte e i dettagli.

Lavoro Catania, tante opportunità nella città etnea: tre grandi aziende, IKEA, Pandora e LIDL assumono specialisti. Seguono le offerte:

Lavoro Catania: IKEA

IKEA cerca un full time Sustainability specialist. Il compito da svolgere sarà quello di assicurarsi che gli obiettivi e la condotta dell’azienda siano in linea con le politiche ambientali necessarie ad attuare una piena transizione verde.

Bisognerà: rivedere insieme ai manager l’agenda dell’azienda; agire come ambasciatore IKEA presso altre realtà partner per enunciare e spiegare la condotta green dell’azienda; assicurarsi che l’agenda verde sia eseguita correttamente; organizzare campagne di promozione e sensibilizzazione per promuovere l’azienda a livello locale e nazionale.

I requisiti per accedere a questo ruolo sono: capacità di comunicazione, responsabilità e sensibilità riguardo la sostenibilità ambientale; profonda conoscenza dell’agenda making (iniziare, condurre e concludere un piano); essere coinvolgente e vivace; capacità di creare network; riconoscere i collegamenti tra gli obiettivi dell’azienda e l’agenda verde; ottimo livello di inglese; motivato; capacità matematiche consolidate.

Per candidarsi è possibile inviare la domanda online sul sito di IKEA Catania. La scadenza è il 24/08/2023.

Offerte lavoro Catania: Pandora

Pandora cerca un Sales Associate con contratto Part Time. I compiti da svolgere sono i seguenti:

Partecipare proattivamente ed efficacemente alle attività di vendita online/offline, secondo la Customer Experience di Pandora, contribuendo attivamente al raggiungimento delle performance di vendita rispetto agli obiettivi condivisi;

Mantenere standard elevati e costanti di servizio al cliente;

Partecipare all’organizzazione del negozio fisico, assicurandosi che il punto vendita, il back office e lo stock siano sempre in ordine;

Gestire resi, ordini individuali, spedizioni, pagamenti ed eventuali feedback da parte dei clienti con disponibilità e professionalità, attivandosi in prima persona e/o attivando i corretti interlocutori;

Gestire le spedizioni verso il cliente rispettando le linee guida fornite e le policy inerenti la gestione dello stock.

Per accedere a questa posizione bisognerà soddisfare la maggior parte dei seguenti requisiti:

Avere capacità di comprensione e lettura dei principali indicatori legati alle vendite e alla soddisfazione del cliente;

Conoscere le operazioni di cassa e di inventario;

Avere esperienza pregressa in un ruolo di vendita o di assistenza alla clientela;

Essere in possesso di diploma di scuola secondaria di II livello o titolo superiore;

Conoscere e saper maneggiare i principali strumenti informatici ed elettronici ed avere un’elevata predisposizione all’uso della tecnologia per attività di comunicazione, gestione ordini, procedure di pagamento online / offline;

Avere un eccellente orientamento al servizio clienti: capacità di ingaggiare una relazione positiva con il cliente e di comprenderne bisogni/aspettative, proattività nella ricerca di soluzioni alternative per la risoluzione di problemi;

Avere la capacità di comunicare in modo aperto, trasparente e costruttivo e di interagire con persone diverse sia all’interno dell’azienda che con la clientela;

Essere orientati al risultato;

Essere veloci nell’apprendimento e sapersi muovere in un ambiente di lavoro dinamico;

Flessibilità, capacità di adattamento e di lavorare in team.

La candidatura è da effettuare online e la scadenza è prevista per il 31 agosto 2023.

Subito lavoro Catania: LIDL

LIDL cerca un Area Manager: posizione Full Time a contratto a tempo indeterminato. Le principali mansioni per questa offerta di lavoro sono: Gestione economica di 4-5 Punti Vendita in una determinata zona geografica

Massimizzazione del fatturato definendo, con il supporto dello Store Manager, le migliori strategie commerciali allineate con le direttive aziendali. Dall’esposizione dei prodotti alle strategie di vendita, ogni dettaglio sarà finalizzato ad un risultato di successo;

Analisi e monitoraggio dei KPI per definire traguardi sfidanti e garantirne il raggiungimento;

Gestione di un team di 80-100 risorse con focus sulla selezione, formazione e motivazione dei collaboratori. Con il supporto del Reparto Risorse Umane, si occupa delle attività di recruiting del team e della sua formazione.

I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro come Capo Area | Area Manager sono: Laurea ad indirizzo economico-gestionale;

Esperienza pregressa nella gestione e nel coordinamento del personale preferibilmente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata;

Interesse per il settore Retail e per la GDO;

Spiccate capacità manageriali e di leadership;

Forti doti analitiche e visione d’insieme;

Flessibilità territoriale;

Proattività, attitudine al problem solving e spirito d’iniziativa; L’offerta LIDL