Lavoro Catania, hotel di lusso cerca personale: le posizioni aperte

Lavoro Catania, un hotel di lusso nel cuore della città etnea è alla ricerca di personale: ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

Sarà proprio la città di Catania a dare ufficialmente il benvenuto, previsto per settembre, al nuovo hotel 5 stelle luxury dal nome Palazzo Sangiorgio. La nuovissima struttura, situata all’interno dell’antico quartiere Civita, è alla ricerca di personale. Di seguito maggiori dettagli sulle figure professionali richieste per chi è alla ricerca di un lavoro Catania.

Lavoro Catania: l’albergo

Palazzo Sangiorgio nasce dal restauro, iniziato tre anni fa, di uno degli edifici storici di Catania e si affaccia su Piazza Cardinale Pappalardo, più specificamente in via Museo Biscari, nel cuore della città. Tra tutte le suite, non può non spiccare quella che omaggia il nome di Giovanni Battista Vaccarini, storico architetto che ha portato allo splendore tante opere catanesi. L’hotel promette ai suoi ospiti di far scoprire e vivere a pieno gli oltre 2.000 anni di storia dell’Isola, non soltanto con un piacere per gli occhi dato dalla vista sulla città che può essere ammirata dalla grande terrazza, ma anche deliziando ogni palato con la cucina di un ristorante alla costante ricerca dei sapori di quel “continente gastronomico” che è la Sicilia.

I profili ricercati

La prossima apertura dell’hotel potrà portare nella città nuove opportunità di lavoro. L’albergo di lusso ha infatti reso noto di essere momentaneamente alla ricerca di 20 figure professionali per operare nell’ambito di diverse funzioni, necessarie per una struttura che mira alla cura per i minimo dettaglio. Sono infatti ricercati candidati per le posizioni di:

addetti al ricevimento ;

; personale per sala e cucina ;

; operatori per spa ;

; addetti ai piani.

Lavoro Catania: candidature

Per chi fosse interessato ad inviare la propria candidatura per una delle posizioni aperte sopra elencate, è possibile inserire il curriculum vitae corredato da una foto professionale e da una lettera di presentazione, spedendo il tutto tramite mail all’indirizzo della struttura alberghiera.

Per ulteriori informazioni sulla struttura alberghiera o di altra entità, la redazione consiglia di visitare il sito internet ufficiale dell’hotel.