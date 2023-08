Ferrovie dello Stato, assunzioni 2023: come candidarsi

Ferrovie dello Stato, assunzioni 2023: ecco quali sono le figure ricercate da integrare nel team, come inviare la domanda e le scadenze.

Ferrovie dello Stato, assunzioni 2023: il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane cerca ingegneri per assunzioni a tempo indeterminato, nello specifico nel settore di Trasporti e Logistica. Le offerte di lavoro riguardano per lo più i neolaureati in ingegneria e la scadenza per presentare la domanda è il 10 settembre 2023. Ecco quali sono le posizioni offerte, come candidarsi e come presentare la domanda.

Ferrovie dello Stato, assunzioni 2023: le figure ricercate

Il gruppo Ferrovie dello Stato cerca delle figure specifiche da integrare nel team di lavoro. Il contratto offerto sarà a tempo indeterminato e si cercano ingegneri, specializzati nei seguenti rami:

NEOLAUREATI IN INGEGNERIA CIVILE: Saranno prese in considerazione le seguenti lauree magistrali: Ingegneria civile strutture, geotecnica, idraulica, trasporti e ambientale conseguite negli ultimi 3 anni oppure da conseguire entro dicembre 2023.

Si selezionano candidati in possesso di laurea in Ingegneria Industriale e dell'Informazione. Saranno prese in considerazione le seguenti lauree magistrali: Ingegneria elettronica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria informatica, Ingegneria dei sistemi informativi, Ingegneria dell'automazione, Ingegneria fisica, Ingegneria aerospaziale, Ingegneria navale, Ingegneria energetica, Ingegneria elettrica, Ingegneria chimica conseguite negli ultimi 3 anni oppure da conseguire entro dicembre 2023.

Ferrovie dello Stato, assunzioni 2023: le attività

I neoassunti verranno inseriti all’interno del team e in base al loro ruolo avranno delle attività specifiche da eseguire:

NEOLAUREATI IN INGEGNERIA CIVILE:

pianificazione delle attività di diagnostica per il controllo e stesura di report di monitoraggio delle gallerie;

controllo delle opere d’arte maggiori (ponti, viadotti, sottovia) della rete ferroviaria nazionale;

definizione di indagini, prove, prescrizioni e interventi manutentivi necessari;

valutazione della capacità portante/verifiche di idoneità statica delle opere oggetto di controllo;

verifiche sismiche e verifiche di transitabilità sulle opere della rete ferroviaria nazionale;

supporto alle strutture specialistiche nell’aggiornamento del censimento delle opere.

NEOLAUREATI AMBITO TECNOLOGICO:

presidio tecnico dei processi manutentivi correnti e predittivi, gestione dei relativi KPI e analisi dei piani manutentivi e dei guasti, al fine di contribuire all’efficientamento dei processi manutentivi e delle performance aziendali;

monitoraggio e controllo dell’esecuzione di tutti gli elaborati di progetto concordati nel rispetto dei tempi stabiliti, secondo la normativa tecnica vigente, dei dati e dei requisiti di Opera in vari ambiti, quali progettazione segnalamento, trazione elettrica, luce e forza motrice e telecomunicazioni;

controllo dell’avanzamento dei lavori di opere tecnologiche, assicurandone l’esecuzione secondo le indicazioni ricevute dal Direttore Lavori e in accordo con la normativa, con le disposizioni di legge e con gli obblighi contrattuali.

Ferrovie dello Stato: come inviare la candidatura

Tutti gli interessati alla proposta di lavoro, dovranno collegarsi sul sito delle Ferrovie dello Stato, individuare l’annuncio e cliccare la sezione “candidati”. Per inviare la propria candidatura è necessario registrarsi sul sito e compilare il modulo: la scadenza per inviare le candidature è il 10 settembre 2023.