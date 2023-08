Concorsi Ministero Giustizia 2023: in arrivo bandi per 18mila posti

Concorsi Ministero Giustizia 2023: entro la fine dell'anno, bandi per l'assunzione di 18mila risorse. Ecco le figure ricercate.

Concorsi Ministero Giustizia 2023: entro la fine dell’anno, nuovi bandi per l’assunzione di oltre 18mila risorse. Questo grazie allo sblocco del turnover nella Pubblica Amministrazione e agli inserimenti autorizzati da diversi provvedimenti emanati dal Governo, anche per le esigenze legate alla realizzazione del PNRR. Ecco quali sono le figure ricercate e le modalità di reclutamento.

Concorsi Ministero Giustizia 2023: le figure ricercate

Nel 2023, i concorsi del Ministero della Giustizia che usciranno saranno finalizzati a ricoprire le seguenti figure:

8.250 addetti ufficio processo , area III, F1;

, area III, F1; 1.400 operatori giudiziari , area II, F1.;

, area II, F1.; 1.000 unità di personale appartenente all’area II , fascia economica F2;

, fascia economica F2; 107 funzionari contabili DAP , area III, F1;

, area III, F1; 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale da destinare all’Uepe;

non dirigenziale da destinare all’Uepe; 418 funzionari UNEP (Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti);

(Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti); 286 funzionari tecnici , area III, F1 (50 contabili, 45 statistici, 100 informatici, 91 tecnici, architetti e ingegneri);

, area III, F1 (50 contabili, 45 statistici, 100 informatici, 91 tecnici, architetti e ingegneri); 63 assistenti contabili area II, F2;

area II, F2; 63 assistenti informatici area II, F2;

area II, F2; 99 funzionari Dipartimento amministrazione penitenziaria;

Dipartimento amministrazione penitenziaria; 160 assistenti Dipartimento amministrazione penitenziaria;

Dipartimento amministrazione penitenziaria; 4.530 assistenti Dipartimento organizzazione giudiziaria personale e servizi;

Dipartimento organizzazione giudiziaria personale e servizi; 919 funzionari Dipartimento organizzazione giudiziaria personale e servizi;

Dipartimento organizzazione giudiziaria personale e servizi; 30 dirigenti II fascia Dipartimento organizzazione giudiziaria personale e servizi;

Dipartimento organizzazione giudiziaria personale e servizi; 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale.

Concorsi Ministero Giustizia 2023: modalità di reclutamento

Gli inserimenti verranno in parte realizzati attraverso i nuovi concorsi attesi entro la fine del 2023 che forniranno una base anche per programmare quelle del 2024. Le nuove procedure di reclutamento, in attesa dell’uscita dei bandi, dovrebbero seguire le novità sui concorsi del Decreto PA.

Parte delle assunzioni sarà effettuata, invece, mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi lo scorso anno o di precedenti procedure concorsuali, avviamento da centri per l’impiego e mobilità.

Concorsi Ministero Giustizia 2023: dove vedere i bandi

Una volta usciti, i bandi di concorso del Ministero della Giustizia, per poter prendere visione di tutte le informazioni necessarie e dei requisiti, potranno essere consultati sulla piattaforma inPA e alla sezione “Amministrazione trasparente”, su Concorsi, esami, selezioni e assunzioni.