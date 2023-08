ULTIM’ORA – Aeroporto Catania chiuso per eruzione: prolungata la chiusura

Dalla società di gestione dell'aeroporto di Catania si rende noto il prolungamento della chiusura dello scalo: ecco il nuovo orario.

L’aeroporto di Catania rimarrà chiuso e non aprirà alle 13:00, come preventivato questa mattina. Infatti, come appena reso noto dai canali ufficiali di informazione dello scalo etneo, le operazioni di volo non possono riprendere entro l’orario comunicato questa mattina.

“A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di cenere vulcanica, le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 20″ viene riportato sui social ufficiali dello scalo etneo e sul sito dell’aeroporto di Catania. Di conseguenza, sono inibiti tutti i voli in partenza e in arrivo. Ancora una volta, lo scalo etneo rimanda i passeggeri alle compagnie aeree per ottenere informazioni riguardo al proprio volo.

Sebbene siano già stati diversi i voli dirottati e quelli cancellati da questa mattina, la lista sembra destinata ad allungarsi con il prolungamento della chiusura. In attesa di ulteriori nuovi aggiornamenti sulla situazione, si rimanda ai canali ufficiali dello scalo etneo e alle compagnie aeree per avere informazioni sulla questione.