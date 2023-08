Aeroporto Catania chiuso per eruzione dell’Etna: i voli cancellati

L'aeroporto di Catania è chiuso per la cenere dell'Etna: ecco l'elenco dei voli cancellati come comunicato dallo scalo etneo.

Chiude nuovamente l’aeroporto di Catania, questa volta per la cenere dell’Etna. Infatti, nel corso della notte l’Etna è entrato nuovamente in attività e ha dato via ad una copiosa emissione di cenere. Tuttavia, in seguito al fitto manto di cenere che ha coperto Catania e i paesi etnei, si è reso necessario chiudere lo spazio aereo su Catania fino alle ore 13.

Dopo le difficoltà dovute all’incendio che lo scorso luglio ha danneggiato il terminal A, una nuova chiusura il giorno di Ferragosto non è ottimale. Tuttavia, si è già al lavoro per la riapertura della pista e per garantire la ripartenza delle operazioni di volo al più presto.

Aeroporto Catania chiuso per eruzione: i voli cancellati

Ecco l’elenco aggiornato alle 11:28 del 14 luglio dei voli cancellati in partenza e in arrivo a Catania, secondo quanto riportato sul sito dell’aeroporto etneo.

In partenza

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01742 Milano (LIN) 14 Ago. 06:00

Delta Airline DL 06623 Roma (FCO) 14 Ago. 06:00

China Airlines CI 09262 Roma (FCO) 14 Ago. 06:00

Royal Air Maroc AT 09171 Roma (FCO) 14 Ago. 06:00

Air Europa UX 03204 Roma (FCO) 14 Ago. 06:00

ITA – ITALIA TRASPORTO AEREO AZ 01722 Roma (FCO) 14 Ago. 06:00

Klm KL 03424 Roma (FCO) 14 Ago. 06:00

Air Portugal Air Portugal TP 07191 Roma (FCO) 14 Ago. 06:00

WIZZ AIR MALTA W4 06606 Tirana (TIA) 14 Ago. 06:10

In arrivo