Aeroporto Catania chiuso per cenere dell’Etna: l’orario di riapertura

Aeroporto di Catania chiuso per cenere dell'Etna: l'avviso della Sac e l'orario di riapertura dello spazio aereo.

L’aeroporto di Catania è chiuso per un’eruzione dell’Etna che ha provocato una forte emissione di cenere. A comunicarlo è la società di gestione dello scalo etneo tramite un avviso sul sito dell’aeroporto e sui profili social ufficiali dello scalo.

Secondo quanto riportato, a causa dell’eruzione, l’aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle ore 13:00 di oggi, lunedì 14 agosto. In particolare, viene reso noto che i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi e che, per tale ragione, tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti.

La raccomandazione della società di gestione dello scalo etneo ai passeggeri in transito su Catania è di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea. Allo stesso modo, per avere informazioni sui voli dirottati o cancellati si rimandano i passeggeri alle compagnie aeree o al sito dello scalo etneo.