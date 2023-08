Etna in eruzione: spettacolare colata di lava [VIDEO]

L'Etna è tornata ad eruttare, l'attività è partita dal cratere sud-est. Per via delle nubi e della cenere l'aeroporto di Catania rimarrà chiuso.

L’Etna è tornata a farsi sentire, secondo quanto riportato dall’Ingv di Catania, l’attività eruttiva sarebbe iniziata intorno alle 18:40 di giorno 13 agosto. Nello specifico a partire dal cratere sud-est, si tratterebbe di un’attività stromboliana. Il modello previsionale inoltre indica una forte dispersione di nubi e cenere verso sud. Infatti è stata registrata una forte caduta di cenere nella zona Rifugio Sapienza- Piano Vetore.

Non c’è pace nemmeno per l’aeroporto di Catania, che per via dell’eruzione e della rapida diffusione della cenere, rimarrà chiuso fino alle 13:00 di oggi 14 agosto. Si sottolinea in particolare che i settori di spazio aereo C1 e B3 saranno chiusi , di conseguenza arrivi e partenze sono inibiti.

La protezione Civile siciliana tramite un’avviso ha registrato il passaggio della fase operativa da “attenzione” a “preallarme”, di conseguenza i sindaci dei Comuni sommitali e tutti gli altri Enti sono invitati ad attivare le misure discendenti delle procedure richiamate precedentemente, che fanno riferimento a: