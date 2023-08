Aeroporto di Catania chiuso per cenere: i voli dirottati

Aeroporto di Catania chiuso per la cenere dell'Etna: ecco l'elenco dei voli dirottati negli altri scali vicini.

Il Ferragosto etneo inizia con il botto: la scorsa notte, l’Etna è entrato in attività ed è iniziata un’eruzione che ha provocato una forte emissione di cenere giunta fino alla città di Catania. Il risultato: la chiusura dello spazio aereo e dell’aeroporto di Catania. Dopo le recenti difficoltà vissute dallo scalo etneo a causa dell’incendio che a luglio scorso ha danneggiato il Terminal A, una chiusura il giorno di Ferragosto non era esattamente lo scenario migliore.

In ogni caso, si è già al lavoro per ripristinare al più presto la pista per le operazioni di volo, che dovrebbero ricominciare a partire dalle ore 13:00. Nel frattempo, l’aeroporto ha avvisato tutti i passeggeri di rivolgersi alle proprie compagnie aeree per avere notizie riguardo i voli. Ecco l’elenco dei voli che al momento risultato dirottati secondo quanto riportato sul sito dell’aeroporto di Catania.

Aeroporto Catania chiuso per cenere: i voli dirottati

Ecco l’elenco aggiornato alle 9.56 del 14 luglio dei voli in arrivo a Catania dirottati verso altri aeroporti: