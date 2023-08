Ferragosto, a Catania stop a falò, tende e alcol in spiaggia: l’avviso

Il comune di Catania ha rilasciato un comunicato, firmato dal sindaco Trantino, sui divieti per il Ferragosto 2023.

Visto l’avvicinarsi delle ore “più calde” in cui tanti catanesi sceglieranno le spiagge per trascorrere il Ferragosto, il comune di Catania ha reso nota un’ordinanza. Nell’avviso, firmato dal sindaco Enrico Trantino, vengono vietati l’accensione dei fuochi, gli attendamenti ed il consumo di alcolici su tutto il litorale etneo.

Nello specifico, il provvedimento vieta il trasporto e l’accatastamento di legna e di carbone o di altro materiale infiammabile utile all’accensione di fuochi, nonché il divieto di installazione di tendaggi e della consumazione di alimenti e bevande alcoliche lungo il litorale del territorio, a partire dalla mezzanotte del 13 agosto fino alle ore 24:00 del 15 agosto.

L’ordinanza è volta non soltanto alla tutela ambientale – in favore al decoro del suolo pubblico ed alle norme igieniche e sanitarie – ma alla salvaguardia degli stessi cittadini. Per i trasgressori, è per l’appunto prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500€, tranne che il fatto non costituisca reato.