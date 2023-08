Catania, emergenza cenere: vietata circolazione mezzi a due ruote

Visti le ingenti quantità di cenere vulcanica e l'avvio degli interventi di pulizia, il sindaco vieta la circolazione a cicli e motocicli.

Con un comunicato stampa, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, rende noto il divieto di circolazione di cicli e motocicli in vista della rimozione della cenere vulcanica dalle strade.

Su disposizione infatti del primo cittadino e dell’assessore all’ecologia, Salvo Tomarchio, sono stati avviati i servizi di pulizia straordinaria delle strade cittadine, con l’impiego di personale e mezzi delle ditte del servizio di raccolta rifiuti, a causa delle ingenti quantità di cenere piovuta in seguito alle ultime attività eruttive dell’Etna.

Per questo motivo, il sindaco ha emanato un provvedimento in cui dispone, per le prossime 48 ore e su tutte le strade del territorio comunale, il divieto temporaneo di circolazione dei mezzi a due ruote e la percorrenza degli automezzi ad una velocità massima pari a 30 km/h.