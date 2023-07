Assunzioni Ryanair, si cerca personale a Catania: i requisiti

Assunzioni Ryanair: la nota compagnia aerea low cost cerca personale da introdurre nello staff dell'Aeroporto di Catania. Di seguito le informazioni per candidarsi.

Assunzioni Ryanair: la nota compagnia aerea low cost è alla ricerca di 30 nuove risorse da inserire nel personale per il lancio del piano operativo voli per l’inverno 2023, presso l’Aeroporto di Catania. Le nuove reclute sono necessarie per far fronte all’implementazione delle 6 nuove rotte di Ancona, Bucarest, Parigi, Pescara, Praga e Tirana.

Assunzioni Ryanair: le figure ricercate

In particolare, si ricercano le seguenti figure professionali:

piloti;

membri dell’equipaggio di cabina e assistenti di volo;

personale di terra (hostess e addetti all’accoglienza dei viaggiatori).

I requisiti

Per poter mandare la propria candidatura, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

possesso di passaporto europeo o britannico (EU/UK);

(EU/UK); altezza compresa tra 157 cm e 188 cm ;

; età non inferiore ai 18 anni ;

; ottima conoscenza della lingua inglese , scritta e parlata;

, scritta e parlata; buone doti natatorie con capacità di nuotare 25 metri senza aiuti;

25 metri senza aiuti; flessibilità e disponibilità a lavorare su turni;

personalità socievole e amichevole ;

; predisposizione alle relazioni con il pubblico per fornire un eccellente servizio ai clienti;

passione per i viaggi e per la conoscenza di nuove persone.

Assunzioni Ryanair: come candidarsi

Per partecipare alle assunzioni Ryanair a Catania è necessario mandare la propria candidatura nell’apposito spazio presente sulla piattaforma online della compagnia aerea. Una volta aperta la pagina “Careers“, infatti, apparirà un form da riempire con i propri dati.

In particolare, si richiedono informazioni personali come il proprio nome e cognome, email, numero di telefono e indirizzo. Inoltre, è richiesto il cv: sarà fondamentale ai fini dell’assinzione indicare informazioni come gli studi intrapresi, la propria esperienza nel mondo del lavoro e, infine, una lettera di presentazione.