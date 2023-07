Meteo Sicilia, i 40 gradi in arrivo: le previsioni dei prossimi giorni

Meteo Sicilia: si prospetta una settimana caratterizzata dal gran caldo, con i 40 gradi alle porte. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: sarà una settimana in cui il caldo farà ancora di più sul serio. I 40 gradi sono, infatti, in arrivo e bisognerà aspettarsi, nei prossimi giorni, un’ allerta della protezione civile per il rischio di incendi e di ondate di calore. Intanto, già per la giornata di oggi, è stato diramato uno stato di preallerta. Nelle province di Caltanissetta, Catania, Enna e Palermo, la pericolosità sarà di livello medio. Sarà, invece, più bassa per Agrigento, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Ecco, più nel dettaglio, le previsioni di questo inizio di settimana.

Meteo Sicilia: lunedì 10 luglio

Già a partire dal primo giorno di questa settimana, lunedì 10 luglio, si preannunciano giorni roventi, con sole e caldo in tutta l’Isola e temperature massime tutte al di sopra dei 30 gradi, con alcune più vicine ai 40. La temperatura massima più alta si dovrebbe registrare ad Agrigento, con 37 gradi, mentre la più bassa a Trapani con 32. Venti deboli o moderati in tutta l’Isola.

Meteo Sicilia: martedì 11 luglio

La giornata di domani, martedì 11 luglio, sarà praticamente identica, con le temperature massime che potranno variare di circa un grado. Agrigento si mantiene tra le province più calde, a 36 gradi, così come Caltanissetta, Ragusa e Siracusa. A Trapani, invece, si continuerà a registrare la temperatura massima più bassa dell’Isola, con 31 gradi.

Meteo Sicilia: mercoledì 12 luglio

Anche per mercoledì 12 luglio, sole e caldo ovunque e temperature stabili, in linea con i precedenti giorni. A Siracusa e Caltanissetta le temperature massime più alte, con 37 gradi, mentre a Trapani si mantengono i 31. I venti saranno deboli o moderati in tutta la Sicilia.

Meteo Catania: le previsioni

A Catania, situazione che concorda con il resto dell’Isola. Nella giornata di oggi, il capoluogo etneo registrerà una temperatura massima di 35 gradi. Da segnalare, tuttavia, la percepita che, stando a quanto riportano le previsioni, potrà anche raggiungere i 40 gradi intorno alle ore 15.

Per quanto riguarda martedì 11 e mercoledì 12 luglio, la situazione del capoluogo etneo rimane identica.

Primi giorni della settimana che, dunque, saranno caratterizzati da tanto caldo. Tuttavia, il weekend sarà ancora più rovente, con 40 gradi previsti.