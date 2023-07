Meteo Sicilia, fine settimana bollente: previsti picchi di 40 gradi

Meteo Sicilia: il caldo non ha nessuna intenzione di abbandonare l'Isola. Per questo weekend in Sicilia sono previste alte temperature e sole.

Meteo Sicilia: è arrivato il caldo sull’isola, infatti la Protezione civile ha diramato l’allerta non solo per via delle alte temperature ma anche per prevenire eventuali incendi, andiamo a vedere le previsioni meteo in Sicilia per questo caldo e lungo fine settimana.

Meteo Sicilia: le previsioni del 7 luglio

Già a partire dalla giornata di oggi è previsto forte caldo sull’Isola. A Palermo e a Messina è previsto sole e caldo e le temperature oscilleranno tra i 24 e i 33 gradi, tuttavia la provincia più calda della Sicilia è Siracusa dove si registra una massima di ben 38 gradi.

Si registrano alte temperature anche ad Agrigento e Ragusa, nell’agrigentino è prevista una minima di 18 gradi e una massima di 37 gradi, mentre nel ragusano è prevista una minima di 17 gradi e una massima di 37 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni dell’8 luglio

Il caldo non ha intenzione di fermarsi durante la giornata di sabato 8 luglio. Sono previste alte temperature a Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, qui la temperatura massima secondo le previsioni può raggiungere i 37 gradi.

Tuttavia nella giornata di sabato 8 luglio è previsto cielo poco nuvoloso a Trapani ed Enna, ma nonostante ciò anche in queste province sono previste alte temperature, nello specifico nel trapanese è prevista una massima di 33 gradi, mentre nell’ennese la temperatura massima prevista è di 35 gradi.

Inoltre è previsto molto caldo e forte sole anche nelle province di Messina e Palermo, nel messinese si registrano temperature che variano tra i 23 e i 32 gradi, mentre a Palermo è prevista una massima più alta, ovvero di 35 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni del 9 luglio

Anche la giornata di domenica 9 luglio si prospetta molto calda per l’Isola, le due province più calde secondo le previsioni saranno Agrigento e Caltanissetta dov’è prevista una massima di 38 gradi.

Invece, le province più fresche dell’Isola secondo le previsioni saranno Palermo, Trapani e Messina dove la temperatura massima prevista è di 33 gradi, previsto forte caldo a Ragusa, la massima dovrebbe arrivare intorno ai 36 gradi, mentre a Siracusa la massima dovrebbe aggirarsi attorno ai 35 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni a Catania

Come in tutta l’Isola, anche Catania sarà vittima del caldo, infatti nella giornata di oggi 7 luglio è previsto sole e caldo, la temperatura massima dovrebbe aggirarsi attorno ai 37 gradi, i venti inoltre durante la giornata dovrebbero essere piuttosto deboli.

Invece, per quanto concerne le giornate di sabato e domenica le temperature si aggireranno intorno ai 37 gradi con sole e parecchio caldo e venti quasi totalmente assenti.