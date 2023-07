Saldi estivi 2023: quando iniziano in Sicilia? Di seguito i dettagli sulle date da ricordare e la guida completa su come trovare le migliori offerte.

Saldi estivi 2023: quando iniziano in Sicilia? Quando finiscono? Ogni anno i cittadini italiani aspettano questo momento per fare le compere spendendo il meno possibile. Di seguito le date importanti da segnare nel calendario per approfittare al meglio di questa allettante occasione e rinnovare il proprio guardaroba.

Saldi estivi 2023: quando in Sicilia

L’avvio dei saldi è avvenuto giovedì 6 luglio, come annunciato dall’assessore Tamajo. “È stato deciso dopo un’attenta interlocuzione con tutte le associazioni di categoria – ha detto l’assessore -. Si tratta, infatti, di una misura molto attesa sia dai commercianti sia dai consumatori“. Tamajo ha inoltre rivolto un appello ai cittadini: “Invito tutti i siciliani a favorire il commercio di prossimità – ha detto -, in modo che ciascuno di noi possa dare un contributo al sostegno del tessuto economico locale”.

Il periodo di saldi si concluderà a settembre, nello specifico giorno 15, che cade di venerdì. Gli abitanti ed i visitatori dell’Isola avranno dunque più di due mesi per approfittare del periodo delle offerte.

Saldi estivi 2023: la guida per non sbagliare

Federconsumatori ha stilato una lista di regole per evitare fregature durante la stagione dei saldi. Innanzitutto, la raccomandazione più importante è quella di verificare prima dellapartenza ufficiale delle offerte il prezzo del prodotto che si intende acquistare. In questo modo sarà infatti possibile valutare la reale convenienza dell’acquisto ed evitare eventuali scorrettezze da parte dei venditori.

Sulla stessa lunghezza d’onda, si raccomanda anche di non fermarsi mai davanti alla prima vetrina, confrontando i prezzi dei vari negozi. È bene anche diffidare dalle vetrine tappezzate dai manifesti o che reclamizzano sconti eccessivi, pari o superiori al 60%.

Attenzione al cartellino del prezzo: su ogni prodotto deve essere indicato, obbligatoriamente ed in modo, leggibile, il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore in percentuale dello sconto.

Per quanto riguarda gli acquisti online, si consiglia di acquistare presso siti conosciuti e prestare attenzione alle condizioni di vendita, quali metodo di pagamento, modalità e costo di spedizione, modalità e costo del reso.

Si ricorda che gli eventuali problemi riscontrati durante l’acquisto dei prodotti devono essere subito denunciati ai vigili urbani, all’ufficio comunale per il commercio o a Federconsumatori.

Gli sconti estivi 2023 riguarderanno tutte le regioni italiane. In Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna gli sconti dureranno 60 giorni a partire dalla data di inizio dei saldi, che è il 6 luglio. In Friuli-Venezia Giulia, invece, il termine è previsto il 30 settembre.

Nel Lazio gli sconti dureranno 6 settimane, mentre in Piemonte ne dureranno 8, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio. In Liguria il termine è fissato invece al 19 agosto: ci saranno dunque solo 45 giorni di offerte.

Nelle Marche gli sconti finiranno il 31 agosto; stesso discorso per il Veneto. In Valle d’Aosta proseguiranno invece fino al 30 settembre. In Basilicata termineranno il 6 settembre; in Umbria agli sconti il 3 settembre.

In Calabria ci saranno invece fino al 4 settembre, con divieto di vendite promozionali 15 giorni prima della data di inizio saldi. In Puglia finiranno il 15 settembre, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio saldi.