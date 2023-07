Meteo Sicilia, è allerta per caldo e incendi: le zone interessate

Meteo Sicilia, diramata l'allerta per il caldo e il rischio incendi: tutti i dettagli dell'avviso della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: è nuovamente allerta per caldo e incendi nell’Isola. Questo è quanto riporta l’ultimo bollettino rilasciato da pochi minuti dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Regione Siciliana. Infatti, secondo quanto riportato nell’avviso della Protezione Civile, anche la giornata di domani sarà particolarmente a rischio in Sicilia. Di seguito tutti i dettagli in merito all’allerta diramata.

Meteo Sicilia: preallerta per rischio incendi

Si torna a parlare dello stato di preallerta per il rischio incendi in Sicilia. Come nel caso della giornata di oggi, anche per il 7 luglio 2023, è previsto il rischio che di sviluppino diversi incendi nell’Isola. In particolar modo, lo stato di preallerta riguarda l’intera regione siciliana, e si tratta dello stadio immediatamente precedente a quello di “Attenzione”, vale a dire il più grave.

Come sempre nel caso dei bollettini della Protezione Civile, sono previsti dei livelli differenti di pericolosità stimata dei possibili incendi. A tal proposito, le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa presentano un livello di pericolosità di livello medio. Per quanto riguarda le altre province, il livello di pericolosità dei possibili incendi che potrebbero svilupparsi rimane basso.

Meteo Sicilia: ondate di calore

Ma il rischio incendi non è l’unico dato riportato nel bollettino della Protezione Civile. Infatti, è presente anche un’intera parte dedicata al rischio che si sviluppino ondate di calore nell’Isola. Per quanto riguarda la giornata di domani, 7 luglio 2023, si prevede un rischio di ondate di calore di livello 1 solo per la città di Palermo, mentre tutto dovrebbe rimanere sotto controllo nei casi di Messina e Catania.

Inoltre, lo stesso sembra verificarsi per la giornata di sabato 8 luglio 2023. Tuttavia, le temperature previste per il weekend sono in aumento, quindi è necessario attendere il prossimo bollettino per avere maggiori certezze su eventuali allerte.