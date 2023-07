Meteo Sicilia, caldo record e allerta incendi: le zone coinvolte

Meteo Sicilia, è allerta per rischio incendi nell'Isola: le zone coinvolte secondo l'avviso della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: è allerta per rischio incendi nell’Isola. Questo è quanto riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile rilasciato ieri pomeriggio. Tuttavia, a differenza delle allerte degli scorsi giorni, l’avviso riguarda il rischio incendi e non la possibilità di ondate di calore.

Meteo Sicilia: allerta Protezione Civile

Stando a quanto riportato nel bollettino, in Sicilia è previsto uno stato di preallerta per la giornata di oggi, 6 luglio 2023. Si tratta dello stadio immediatamente precedente a quello di allerta rossa, definito di “Attenzione”. L’allerta riguarda tutta la Sicilia, anche se il rischio incendi è di pericolosità maggiore in alcune zone dell’Isola. In particolare, la pericolosità degli incendi è di livello medio per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna e Palermo. La pericolosità rimane bassa per il resto delle province siciliane.

Meteo Sicilia: caldo record e allerta incendi

Come succede sempre più spesso d’estate, gli incendi sono all’ordine del giorno. Basti pensare che ieri in poche ore si sono sviluppati due incendi. Uno ha coinvolto il centro storico di un comune siciliano, mentre l’altro si è sviluppato in un bosco dell’isola. Ad aggravare la situazione sono le alte temperature degli ultimi giorni nell’isola. Infatti, per la giornata di oggi in tutta la Sicilia sono previste temperature massime superiori a 31 gradi, con picchi di 36 e 35 gradi in città come Siracusa, Agrigento, Ragusa e Catania. Per ulteriori aggiornamenti in merito agli sviluppi per la giornata di domani bisognerà attendere il prossimo bollettino della Protezione Civile, che sarà rilasciato nel corso del pomeriggio odierno.