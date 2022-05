Lavoro Catania: posizioni aperte in Lidl, Ikea e Penny Market

Lavoro Catania, nuove opportunità sono all'orizzonte: Ikea, Lidl e Penny Market sono alla ricerca di nuovi candidati, da inserire in differenti posizioni.

Lavoro Catania: Lidl, Penny Market e Ikea, grandi realtà presenti con delle filiali nel territorio etneo, sono alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico. Si tratta di un’ottima opportunità per coloro i quali ricercano subito lavoro Catania. Quali posizioni sono state aperte? Quali requisiti vengono richiesti ai candidati? Ecco tutte le opportunità aperte.

Lavoro Catania: Stage in Area Vendite per Ikea

Ikea, l’azienda svedese specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa è alla ricerca, per la propria sede catanese, di nuovi stagisti in Area Vendite e Analisi dei dati di vendita. Le responsabilità dello stagista, secondo quanto spiegato nell’annuncio, comprendono dallo studiare attivamente le caratteristiche e i vantaggi dei prodotti fino all’interazione col cliente.

Ai candidati viene richiesta l’esperienza di ambienti di vendita o Customer Service, così come l’interesse per l’analisi dei dati di vendita e la padronanza dell’analisi dei dati al fine di elaborare reportistica, strategie e proposte per incrementare il rendimento di reparto.

Offerte lavoro Catania: Lidl

Lidl, catena tedesca di supermercati, ha aperto ben 4 posizioni di lavoro sul proprio sito, tutte da andare a occupare presso la sede regionale sita in Contrada Cubba, a Misterbianco. Due fanno parte del Graduate Program: mentre la prima ha come obiettivo la “generazione talenti logistica”, la seconda ha per obiettivo la “generazione talenti vendita”. Vengono ricercati neolaureati, con un particolare interesse a un futuro nella GDO: viene offerto un contratto annuale a tempo determinato, durante il quale si avrà l’opportunità di formarsi e dopo il quale vi sarà la possibilità di essere assunti.

Le altre due posizioni lavorative aperte presso Lidl, infine, sono quelle di:

Area Manager , per la quale viene richiesta una laurea ad indirizzo economico-gestionale, flessibilità territoriale e l’esperienza pregressa nella gestione e nel coordinamento del personale, preferibilmente nel settore della GDO;

, per la quale viene richiesta una laurea ad indirizzo economico-gestionale, flessibilità territoriale e l’esperienza pregressa nella gestione e nel coordinamento del personale, preferibilmente nel settore della GDO; Junior Real Estate Project Manager, per la quale viene richiesta la laurea di indirizzo tecnico o economico-gestionale ed esperienza precedente, anche breve.

Lavoro Catania: posizioni aperte in Penny Market

La catena tedesca di supermercati discount Penny Market è alla ricerca, per la propria sede di Giarre, di specialisti al banco macelleria, per la quale è indispensabile, come spiegato dal sito, l’aver maturato pregresse esperienze nell’ambito della carne; infine, Penny Market ricerca uno stagista addetto vendita, da inserire in un percorso di formazione iniziale di 6 mesi, atto a far crescere in ambito professionale.