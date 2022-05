Etna Comics 2022 in arrivo: dove e come acquistare i biglietti

Etna Comics 2022 è alle porte. Di seguito tutte le info utili per acquistare i biglietti in base alle proprie esigenze.

L’Etna Comics, l’evento fumettistico più importante del Sud-Italia, sta per iniziare. Si partirà giorno 1 giugno e si concluderà il 5 giugno presso le Ciminiere di Catania. Gli ospiti presenti all’evento saranno numerosi.

Già da oggi è possibile acquistare online i biglietti per accedere all’evento, quest’anno il costo del biglietto cambierà a seconda della giornata: mercoledì 1 giugno e venerdì 3 giugno il biglietto avrà un costo di 12 euro, mentre giorno 2 giugno, sabato 4 giugno e domenica 5 giugno il biglietto costerà 15 euro. Sarà possibile inoltre abbonarsi per tutte e cinque le giornate ad un costo di 50 euro, ma saranno messi a disposizione dei mini-abbonamenti: da 30 euro per partecipare dall’1 al 3 giugno e da 35 per partecipare dal 3 al 5.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento.

Tuttavia, la grande novità della decima edizione sarà il Pass Vip, sono solo sei quelli disponibili ad un costo di 390 euro ed includono: