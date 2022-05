Etna Comics 2022: gli ospiti della decima edizione del festival

Dopo due anni di stop, a Catania torna l'Etna Comics. L'evento fumettistico più importante del Sud Italia avrà, anche quest'anno, ospiti d'eccezione.

Dopo due anni di stop, a causa dalla pandemia da Covid-19, a Catania torna l’Etna Comics. Questa manifestazione è la più importante del Sud Italia e rappresenta, da ormai nove anni, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti, cinema, anime, giochi, videogiochi, musica e spettacolo.

L’Etna Comics, fin da subito, ha raccolto l’entusiasmo di tantissimi appassionati. Inoltre, è l’evento che raccoglie più persone alle Ciminiere, facilmente raggiungibili con i mezzi. Quest’anno l’evento si terrà dal 1 al 5 giugno 2022.

Gli ospiti dell’evento

Durante la manifestazione non sono mai mancati ospiti d’eccezione: negli anni precedenti l’elenco degli ospiti ha coinvolto tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo.

Anche quest’anno, la lista degli ospiti si preannuncia ricca e interessante. Al momento, gli ospiti annunciati sul sito sono i seguenti: Vittorio Sgarbi; Roberto Vian; Carlo “Cid” Lauro; Dario Sicchio; Davide Fabbri; Federico Pugliese; Maria Rita Poretto; Rob Di Salvo; Simone Albrigi; Il Baffo; Alex Maleev; Dado; Fabio Celoni; Ester Cardella; Marcello Mangiantini; Toshio Maeda; Andrea Muzii; Kasia Smutniak; Italian Brass Band; Simone Di Meo.

Etna Comics 2022: le aree dell’evento

Come ogni anno, saranno tantissime le aree dedicate ad ogni aspetto della cultura pop, le aree sono visibili anche sul sito dell’Etna comics: comics; games; videogames; family; letteratura fantasy; asian wave; altrimondi; movie; mostre; newtube valley; special; taboocome.

Etna Comics 2022: il manifesto

Come ogni anno, è impossibile non rimanere affascinati dal il manifesto dell’Etna Comics. Quest’anno, è stato realizzato da Gabriele Dell’Otto e raffigura una donna in volo come una fenice risorta dalle ceneri. Un chiaro riferimento alla città di Catania, che risorge sempre dalle sue ceneri quando viene distrutta.

Nel manifesto, è possibile scorgere Porta Garibaldi con la scritta “Melior de Cinere surgo”. Un motto che descrive l’essenza di un popolo e di una città che, nonostante le mille difficoltà, ha sempre la forza di rialzarsi.