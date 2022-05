Lavoro Catania, da Tiger a Pandora: le offerte disponibili

Lavoro Catania: numerose opportunità lavorative a Catania e provincia. Old Wild West, Pandora e Tiger ricercano personale. Di seguito le info utili.

Numero opportunità di lavoro Catania in tutto il territorio etneo. Numerose sono le aziende che ricercano personale da inserire all’interno dei propri punti vendita. Le principali sono Tiger, Pandora e Old Wil West. Di seguito tutte le info utili per inoltrare la propria candidatura.

Lavoro Catania: Tiger cerca personale

Flying Tiger Copenhagen è nata nel 1995 in Danimarca. Tutto è cominciato con un piccolo negozio a Copenhagen, per diventare, nel tempo, un concetto di vendita al dettaglio di varietà con oltre 850 punti vendita in tutto il mondo, ora anche online. La figura ricercata verrà inserita come Addetta/o Vendita da assumere part-time.

L’Addetta/o Vendite (commessa/o) Flying Tiger Copenhagen si occuperà a 360° delle attività inerenti alla conduzione del negozio: il lavoro è tanto vario quanto dinamico.

Per la presente ricerca è gradito il possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande (attestato SAB o il vecchio REC. Costituisce titolo preferenziale l’esperienza in mansioni di addetto vendita per almeno due anni in aziende della Grande Distribuzione Organizzata (supermercati, ipermercati, ecc…). Inoltre, è richiesta la conoscenza almeno scolastica della lingua Inglese e la capacità di utilizzo del p.c. con particolare riguardo a “Excel” (utente base).

Pandora: si ricercano Sales Associate

Un’atra opportunità di lavoro Catania riguarda lo store Pandora sito al Centro Commerciale Centro Sicilia. La figura sarà inserita part-time e dovrà soddisfare i seguenti requisiti.

Capacità di comprensione e lettura dei principali indicatori legati alle vendite e alla soddisfazione del cliente;

Conoscenza delle operazioni di cassa e di inventario;

Esperienza pregressa in un ruolo di vendita o di assistenza alla clientela;

In possesso di diploma di scuola secondaria di II livello o titolo superiore;

Buona conoscenza della lingua inglese e spagnola;

Conoscenza dei principali strumenti informatici ed elettronici ed elevata predisposizione all’uso della tecnologia per attività di comunicazione, gestione ordini, procedure di pagamento online / offline.

La propria candidatura è possibile presentarla online sul sito di Pandora alla sezione Lavora con noi.

Old Wild West

La nota catena è alla ricerca di Operatori di Cucina da inserire all’interno dei punti vendita siti a Catania. Gli operatori si dovranno occupare della preparazione di materie prime, dovranno saper utilizzare forno e friggitrice. Per ulteriori informazioni è necessario consultare il sito dell’azienda.