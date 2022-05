Lavoro Catania: IKEA, Apple e Pandora cercano personale

Lavoro Catania: IKEA, Apple e Pandora sono alla ricerca di persone per incrementare il loro staff negli store presenti alle pendici del vulcano Etna.

Lavoro Catania: sono diverse gli annunci di lavoro attualmente attivi nell’area della città etnea. Infatti, aziende come IKEA, Apple e Pandora sono alla ricerca di personale per poter incrementare il loro staff all’interno dei negozi presenti nell’area catanese. Si tratta di annunci di vario tipo, così come i contratti e le posizioni che vengono offerte sono diversi da caso a caso. In questo modo, persone alla ricerca di lavoro e con i profili più vari potranno scegliere se candidarsi alle offerte. Ecco quali sono i principali annunci lavoro Catania attualmente attivi.

Lavoro Catania: IKEA

Per quanto riguarda IKEA, la nota azienda svedese di arredamento è alla ricerca di due figure in particolare. In entrambi i casi, le unità saranno destinate all’Area Vendite e si potrà presentare la propria candidatura tramite il sito.

IKEA: Addetto/a part-time Angolo Occasioni

Per il punto vendita di Catania, IKEA è alla ricerca di un’unità che possa svolgere il ruolo di Addetto/a part-time dell’Angolo Occasioni. Tra i requisiti, bisogna conoscere il processo e le funzioni all’interno del negozio e dell’assortimento IKEA, così come il processo di recovery e i basilari principi di vendita. Infine, si richiede esperienza nel settore retail e predisposizione al lavoro con i clienti.

Le responsabilità dell’unità indicata saranno quelle di gestione della fase di reso dei prodotti danneggiato da parte dei clienti a seconda delle linee guida indicate e il supporto alla fase di acquisto dei clienti.

IKEA: Addetto/a alle Vendite (Part-Time)

L’altra offerta di lavoro IKEA prevede la ricerca di una figura nel ruolo di Addetto/a alle Vendite. Non si richiede esperienza pregressa nel settore, quanto la passione per l’Home Furnishing e la propensione al cliente. Inoltre, sono apprezzati la determinazione e perseveranza, flessibilità, dinamicità, la capacità di organizzazione e attenzione ai dettagli, oltre alla disponibilità a lavorare su turni e nel weekend e la conoscenza dell’inglese.

Lavoro Catania: Apple

Anche Apple è alla ricerca di personale, e nello specifico mira a coprire 8 posizioni differenti nel suo store di Catania. Per candidarsi, sarà necessario recarsi sulla pagina ufficiale di Apple, alla sezione dedicata alle opportunità di lavoro, selezionando l’annuncio scelto.

Apple: IT – Specialista Tecnico

Quest’annuncio di lavoro prevede sia la versione part-time che quella full-time. Si tratta della figura che si occupa del supporto al cliente e dell’assistenza all’uso dei dispositivi apple. Tra i requisiti fondamentali e aggiuntivi:

Capacità di valutare le esigenze di assistenza dei clienti al loro arrivo nello Store, per poi fornire soluzioni o indirizzarli ad altri membri del team;

Saper applicare competenze e abilità tecniche diverse a seconda della situazione;

Capacità di adattarsi ai cambiamenti derivanti dall’evoluzione dei prodotti;

ai cambiamenti derivanti dall’evoluzione dei prodotti; Hai eccellenti capacità di gestione del tempo e sei in grado di prendere decisioni rapidamente;

e sei in grado di prendere decisioni rapidamente; Sai mantenere la compostezza e la concentrazione sul cliente durante la risoluzione di problemi;

Sai rassicurare i clienti nel diagnosticare un problema e nell’esporre le possibili soluzioni;

Ottima conoscenza della lingua locale.

Apple: IT – Genius

Anche in questo caso sarà possibile attivare sia un contratto full-time che uno part-time. La figura ricercata sarà un punto di riferimento per i clienti, fornendo loro consigli e assistenza. Di seguito i requisiti fondamentali e aggiuntivi:

Spiccate capacità interpersonali e un talento innato per il problem-solving ;

; Capacità di mantenere la compostezza e la concentrazione sul cliente durante la risoluzione di problemi tecnici;

Capacità di rispettare un programma di appuntamenti con i clienti;

Hai una predisposizione ad acquisire competenze nelle riparazioni tecniche e una gran voglia di imparare;

Hai eccellenti capacità di gestione del tempo e sei in grado di prendere decisioni rapidamente;

Ottima conoscenza della lingua locale;

Devi poter accettare orari di lavoro flessibili. L’orario di lavoro dipenderà dalle esigenze aziendali.

Apple: IT – Esperto

Si tratta della figura che illustra ai clienti il mondo Apple, interagendo con loro e trasformandoli in clienti affezionati. L’unità deve avere i seguenti requisiti fondamentali e aggiuntivi:

Conoscenza dimostrata delle tecnologie, in particolare dei prodotti Apple, e capacità di imparare rapidamente a usare nuovi prodotti;

Comprovata esperienza nel campo delle vendite e delle soluzioni tecnologiche, e nella fidelizzazione dei clienti;

e delle soluzioni tecnologiche, e nella fidelizzazione dei clienti; Capacità di offrire continuamente ai clienti esperienze eccezionali, indipendentemente dalla situazione;

Hai una passione per Apple e saprai ispirare e istruire gli altri su ciò che offriamo;

Sai definire lo standard dell’esclusivo servizio clienti di Apple sia a parole che in pratica;

Hai spiccate capacità interpersonali: sei disponibile e sai ascoltare e comprendere gli altri;

Dovrai fungere da ispirazione e modello per gli Specialisti;

Ottima conoscenza della lingua locale;

Devi poter accettare orari di lavoro flessibili. L’orario di lavoro dipenderà dalle esigenze aziendali.

Apple: IT – Business Pro

Si tratta della figura che si occupa della relazione tra Apple e i clienti aziendali ad alto potenziale, esperto del mercato e delle vendite e abile nella negoziazione. Si richiedono i seguenti requisiti fondamentali e aggiuntivi:

Almeno 3-5 anni di esperienza significativa e prestazioni elevate nella vendita di soluzioni tecnologiche e/o di fascia business o equivalente;

significativa e prestazioni elevate nella vendita di soluzioni tecnologiche e/o di fascia business o equivalente; Esperienza comprovata nell’integrazione di piattaforme mobili e di trasformazione aziendale, unita a una conoscenza generale dei principali rami di attività, trend tecnologici, sfide e opportunità delle piccole e medie imprese;

nell’integrazione di piattaforme mobili e di trasformazione aziendale, unita a una conoscenza generale dei principali rami di attività, trend tecnologici, sfide e opportunità delle piccole e medie imprese; Ottime capacità di ascolto e negoziazione, spiccate doti interpersonali ed esperienza a contatto con il pubblico;

Spiccata capacità di comunicazione, sia scritta che orale, di persona e al telefono;

Capacità di collaborare correttamente con titolari e responsabili aziendali, a tutti i livelli;

Eccellenti capacità di organizzazione , assegnazione delle priorità e gestione delle richieste del cliente;

, assegnazione delle priorità e gestione delle richieste del cliente; Capacità di adattarsi a un ambiente dinamico e in costante evoluzione.

Apple: IT – Creative

Questa figura sfrutta la sua creatività per accogliere e stimolare i clienti a condividere le loro idee. Sono necessari i seguenti requisiti fondamentali:

Passione per l’insegnamento e capacità di istruire gli utenti in modo che imparino facendo;

Capacità di insegnare a piccoli gruppi e di istruire più clienti alla volta;

e di istruire più clienti alla volta; Tenacia nel lavorare con gli utenti finché non diventano davvero indipendenti e capaci di creare autonomamente.

Apple: IT – Specialista

Questa figura si occupa della gestione delle esigenze dei clienti, in modo da abbinarle ai prodotti giusti. I requisiti fondamentali richiesti sono i seguenti:

Capacità di offrire ai clienti esperienze eccezionali in un ambiente molto dinamico e di essere stimolato da una costante interazione personale;

Forte interesse per la tecnologia, in particolare per i prodotti Apple, e capacità di imparare rapidamente a usare nuovi prodotti e funzioni;

Eccellenti capacità di comunicazione che ti permettono di conversare liberamente e tranquillamente sia con piccoli gruppi sia con i singoli clienti.

Apple: IT – Esperto Business

L’unità in questione gestisce il rapporto con imprenditori e professionisti, in modo tale da poter soddisfare le loro esigenze. Si richiedono i seguenti requisiti fondamentali:

Conoscenza dell’uso della tecnologia in ambito aziendale e delle soluzioni offerte da Apple;

Dimestichezza nell’usare il telefono per interagire con i clienti e proporre soluzioni aziendali;

Capacità di presentare esperienze aziendali tramite briefing, workshop ed eventi all’interno dello Store.

Apple: IT – Esperto Operations

Si tratta della figura che si occupa dell’analisi delle esigenze di mercato e dell’organizzazione generale, sia full-time che part-time. I requisiti fondamentali richiesti sono i seguenti:

Capacità di pensare rapidamente e risolvere i problemi, anche in contesti mutevoli;

Capacità di leadership , ovvero di guidare fungendo da esempio o di istruire un gruppo:

, ovvero di guidare fungendo da esempio o di istruire un gruppo: Spiccate capacità organizzative, che consentono di mettere ordine velocemente in ogni situazione.

Lavoro Catania, Pandora: Sales Associate Part-time

Infine, anche Pandora è alla ricerca di personale: nello specifico si ricerca una figura che possa lavorare come Sales Associate Part-Time al Centro Sicilia, 20 ore su turni. Per poter presentare la propria candidatura c’è tempo fino al prossimo 2 giugno 2022, tramite la sezione dedicata alle opportunità lavorative del sito Pandora.

Si richiedono le seguenti competenze tecniche:

Capacità di comprensione e lettura dei principali indicatori legati alle vendite e alla soddisfazione del cliente;

Conoscenza delle operazioni di cassa e di inventario;

Esperienza pregressa in un ruolo di vendita o di assistenza alla clientela;

in un ruolo di vendita o di assistenza alla clientela; In possesso di diploma di scuola secondaria di II livello o titolo superiore;

Buona conoscenza della lingua inglese e spagnola ;

; Conoscenza dei principali strumenti informatici ed elettronici ed elevata predisposizione all’uso della tecnologia per attività di comunicazione, gestione ordini, procedure di pagamento online / offline.

Inoltre, si richiede orientamento al risultato e al servizio clienti, capacità di comunicare in modo aperto, velocità di apprendimento, flessibilità, capacità di adattamento e di lavorare in team.