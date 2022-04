Concorso Centri per l’impiego Sicilia: le date delle prove per 311 istruttori

Concorso Centri per l'impiego Sicilia: emerse anche le date delle prove scritte per i restanti 311 istruttori. Di seguito i dettagli.

Concorso Centri per l’impiego Sicilia: dopo quelle relative ai 176 posti per la figura di Istruttore amministrativo contabile, emergono altre date in merito alle prove scritte. Di seguito le informazioni principali.

Nelle scorse ore sono state rese pubbliche le date della nuova sessione di esami volto al reclutamento di 311 unità di personale concorso Centri per l’Impiego a tempo pieno ed indeterminato. Si ricercano, in particolare, Istruttori nel ruolo di operatori mercato del lavoro (categoria C). Tali prove si terranno tra il 9 e il 16 maggio 2022.

Queste saranno articolate in dieci sessioni (due al giorno), con convocazione dei candidati alle ore 10 (per quanto riguarda la sessione mattutina) e alle ore 15 (in merito alla sessione pomeridiana).

Ma gli interessati dove affronteranno le prove? Le sedi stabilite sono tre:

per la Sicilia occidentale: Palermo, presso la tensostruttura di via G. Lanza di Scalea;

per la Sicilia orientale: a Catania, presso il Palaghiaccio;

per il Sud-Est dell’Isola: a Siracusa, presso il Centro Fiera del Sud.

Concorso Centri per l’impiego Sicilia: le prossime prove

Con queste ulteriori prove scritte si conclude, dunque, la procedura selettiva per il reclutamento di un totale 487 istruttori amministrativi. Marco Zambuto ha ricordato, tra il resto, che si fa riferimento ad una sola parte dei posti messi a bando.

“Come da programma del Governo Musumeci, per il concorso che prevede complessivamente l’assunzione di 1.024 addetti nei Centri per l’impiego – ha dichiarato l’Assessore regionale alla Funzione pubblica, Marco Zambuto – , stiamo procedendo secondo il calendario prestabilito”.

Attualmente cosa si sa, invece, in merito alle procedure relative ad altri profili? L’Assessore Zambuto ha anticipato che “nelle prossime settimane, saranno pubblicate le convocazioni per le prove scritte dei 537 laureati da inserire nei profili professionali afferenti la categoria”.

Prove precedenti

Come già anticipato, le date annunciate nelle scorse ore non sono le prime di cui gli interessati al Concorso Centri per l’impiego vengono a conoscenza. Di fatto da giorni si sa già che i candidati che ambiscono ad ottenere uno dei 176 posti da Istruttore amministrativo contabile (profilo denominato CPI-IAC) si metteranno alla prova tra il 2 e il 6 maggio 2022.