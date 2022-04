Lavoro Catania: Ikea, Cavallotto e Lidl cercano personale

In questa posizione si potrà effettuare una job rotation affiancando i colleghi professionisti e gestendo progetti in autonomia, con attività in sede e altre sul territorio di competenza dell’ufficio regionale Real Estate & Property.

Le aree trattate sono: Real Estate Development e Construction.

Real Estate Development

A fianco del Real Estate Development Manager | Responsabile Sviluppo entrerai in contatto con molteplici interlocutori, parteciperai alle attività di valutazione e di gestione delle operazioni immobiliari, sarai coinvolto nella raccolta di informazioni e nella gestione della documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l’apertura di un Punto Vendita.

Construction

A fianco del Construction Manager | Responsabile Tecnico apprenderai come viene organizzata e gestita una gara d’appalto, ti recherai in cantiere per monitorare l’andamento dei lavori e la loro qualità, comunicherai con gli enti preposti per la gestione delle pratiche di costruzione e apertura di un Punto Vendita.