Lavoro Catania, da Calzedonia a Primark: le offerte attive

Lavoro Catania: Calzedonia, Primark e Wycon sono alla ricerca di personale da inserire all'interno dei propri negozi. Di seguito le info su come candidarsi.

Lavoro Catania: molteplici le opportunità di lavoro a Catania e provincia per diversi settori e mansioni. Di seguito alcuni lavori disponibili e come candidarsi.

Lavoro Catania: Calzedonia assume

Calzedonia è alla ricerca di Sales Assistant, figura fondamentale per gli store. Gli obiettivi del lavoro saranno dedicarsi alla vendita, accogliere il cliente e dare loro supporto. Per candidarsi a tale posizione si deve essere: open minded, appassionato e pragmatico. Inoltre, requisito fondamentale è la conoscenza della lingua inglese.

Per inoltrare la propria candidatura è fondamentale inviarla online sul sito di calzedonia alla sezione “lavora con noi”.

Wycon assume

Un’altra opportunità di lavoro Catania è presso lo store di Wycon. La figura ricercata si occuperà della gestione del punto vendita. Wycon, nell’annuncio di lavoro sottolinea che desiderano incontrare candidati che abbiano maturato un’esperienza significativa analoga in ambito Retail. Tuttavia, il profilo ideale è motivato all’attività di vendita e in grado di lavorare per obiettivi. Inoltre, possiede inoltre forti doti di pianificazione, organizzazione e flessibilità. Sarà indispensabile avere ottime capacità di coordinamento dello staff e spiccato problem solving.

Preferibile la residenza su Catania. Per inviare la propria candidatura è necessario trasmetterla online sul sito di wycon.com

Lavoro Catania: Primark cerca personale

Lo store Primark aperto da qualche mese a Catania, è ancora alla ricerca di diverse figure da inserire all’interno del proprio store sito presso il centro commerciale Centro Sicilia.

Tuttavia, le figure ricercate sono: addetto alle vendite, Department Manager e Store Manager Sud Italia. Per inoltrare la propria candidatura è necessario trasmettere il proprio cv direttamente sul sito di Primark.

Ikea

Un’altra opportunità di lavoro riguarda Ikea. Infatti, l’azienda ha aperto due posizioni presso lo store di Catania. Nello specifico si ricercano Addetti vendita e pianificazione e addetto/a Food & Restaurant – L. 68/99 categoria protetta.

La propria candidatura è necessario trasmetterla online sul sito di Ikea all sezione lavora con noi.