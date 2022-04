Concorso INPS call center 2022: basterà la licenza media

Concorso INPS call center 2022: cosa si sa sulla pubblicazione del bando e sulle figure ricercate? Ecco le informazioni al momento disponibili sulla procedura.

Concorso INPS 2022: c’è tanta attesa per il bando che sarà pubblicato, a breve, in Gazzetta Ufficiale. Riguarda, nello specifico, l’assunzione di 3000 persone con licenza media da inserire nelle diverse sedi dell’ente. Sebbene il bando ufficiale non sia ancora disponibile, alcune informazioni sulle posizioni da coprire sono già note.

Vediamo, di seguito, i principali dettagli.

Concorso INPS 2022: i requisiti

Per conoscere, nel dettaglio, i requisiti specifici, occorrerà naturalmente attendere la pubblicazione in Gazzetta. Tuttavia, ciò che si sa è che per candidarsi non sarà necessario essere in possesso di una laurea. Anzi, non sarà necessario neanche il diploma. Le domande, infatti, saranno aperte a tutti coloro che sono in possesso di una licenza media.

Certo, la selezione prevedrà una fase di valutazione dei titoli, che poi influirà sulle selezioni, ma la possibilità di fare domanda è aperta a tutti coloro in possesso di licenza media.

Quando uscirà il bando?

Secondo le ultime indiscrezioni, alla pubblicazione del bando di concorso non mancherebbe ormai molto. Le assunzioni, infatti, sono previste entro la fine del 2022. Pertanto, è necessario che il bando venga pubblicato in Gazzetta in tempi brevi per permettere di concludere l’iter di selezione in tempo.

In ogni caso, ciò che si sa è che si prevede una selezione più snella e più rapida di quella di un normale concorso pubblico.

Concorso INPS call center 2022

Le assunzioni riguarderanno i contact center, dove saranno inserite le 3000 figure selezionate. Si tratta di un servizio, rivolto al pubblico, tramite il quale è possibile contattare direttamente l’ente e usufruire dei servizi.

Nello specifico, le figure selezionate andranno a svolgere attività di call center, si occuperanno dei servizi informativi multimediali e gestiranno la piattaforma multicanale INPS.

Per rimanere sempre aggiornati sull’uscita del bando, consigliamo di tenere d’occhio il sito ufficiale per la pubblicazione dell’avviso. Nello specifico, bisognerà proseguire il percorso Avvisi, bandi e fatturazione > Concorsi > Procedure in corso.