Concorsi Pubblica Amministrazione, in arrivo 11mila assunzioni: i dettagli

Concorsi Pubblica Amministrazione: in arrivo 11mila nuove assunzioni. Ma cosa riguarderanno, nello specifico? Ecco tutte le informazioni finora emerse.

Concorsi Pubblica Amministrazione: il Governo continua a perseguire l’obiettivo posto dall’approvazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), mettendo a disposizione più posti di lavoro, dando vita ad un vero e proprio turnover in diversi ambiti, dai principali ministeri fino, anche, ai parchi nazionali. Un nuovo via libera è stato dato anche a molteplici concorsi che avranno come obiettivo la copertura di ben 11mila posti: ecco a chi sono riservati e quali altri dettagli si conoscono.

Concorsi Pubblica Amministrazione: i posti a disposizione

Come saranno ripartiti i posti messi a disposizione, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento della Funzione pubblica? Il nuovo personale da andare ad inserire negli organici di Ministeri, parchi e Agenzie sarà così diviso, dalla richiesta più alta a quella più bassa:

INPS , che con il suo maxi concorso in arrivo andrà a coprire ben 3.722 posti;

, che con il suo maxi concorso in arrivo andrà a coprire ben 3.722 posti; Ministero dell’Interno, che mette a disposizione ben 2.570 posti;

che mette a disposizione ben 2.570 posti; Ministero della Difesa, 2.430 posti;

2.430 posti; Ministero dell’Economia e delle Finanze, 885 posti;

885 posti; Presidenza del Consiglio dei Ministri, 406 posti;

406 posti; Ministero della Salute, 147 posti;

147 posti; AID , 128 posti;

, 128 posti; Avvocatura dello Stato, 122 posti;

122 posti; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , 120 posti;

e delle , 120 posti; Consiglio di Stato ,101 posti;

,101 posti; Ministero della Giustizia, 82 posti, 26 dei quali destinati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e 56 destinati all’Ufficio centrale archivi notarili;

82 posti, 26 dei quali destinati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e 56 destinati all’Ufficio centrale archivi notarili; Protezione Civile, 77 posti;

77 posti; AIFA , 52 posti;

, 52 posti; ITA (ex ICE), 39 posti;

(ex ICE), 39 posti; Ministero della Transizione Ecologica, 14 posti;

14 posti; Parco Nazionale del Gran Paradiso, 13 posti;

13 posti; AGEA , 9 posti;

, 9 posti; ARAN , 6 posti;

, 6 posti; CNEL , 4 posti;

, 4 posti; ANSV , 3 posti;

, 3 posti; AGENAS , 1 posto;

, 1 posto; Parco Nazionale delle Cinque Terre, infine, con 1 posto a disposizione.

Concorsi Pubblica Amministrazione: requisiti e svolgimento

Nell’ambito dei nuovi concorsi per la Pubblica Amministrazione, occorre fare una precisazione: prima di passare alle vere e proprie assunzioni, i vari componenti della PA dovrebbero procedere con lo scorrimento delle graduatorie, fino ad arrivare al riempimento dei posti vacanti.

Qualora questi non dovessero essere completamente coperti, si procederà con le procedure concorsuali, che dovrebbero essere rivolti tanto ai laureati quanto ai diplomati. Tuttavia, non si sa ancora nulla circa lo svolgimento delle prove o gli altri requisiti richiesti, data la mancanza dei bandi. Essi, tuttavia, non dovrebbero tardare ad arrivare: la pubblicazione potrebbe avvenire a breve.