Concorsi Sicilia 2022, nuovi bandi in Gazzetta: i dettagli

Concorsi Sicilia 2022: si ricercano diverse figure, tanto a Catania quanto a Palermo. Di seguito i principali dettagli in merito ai nuovi interessanti bandi.

Concorsi Sicilia 2022: è stata pubblicata nelle ultime ore la nuova Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Questa include, tra gli altri, anche bandi che riferiscono di selezioni legate a Catania e Palermo. Di seguito le principale informazioni a riguardo.

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico G. Rodolico S. Marco di Catania

Si parta da offerte lavoro Catania. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, destinato alla copertura di cinque posti per per dirigente medico, disciplina malattie dell’apparato respiratorio. Si fa riferimento ad assunzioni a tempo indeterminato.

La domanda di partecipazione andrà presentata, in via telematica, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n.29, del 12 aprile 2022), nella sezione Concorsi ed esami.

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico G. Rodolico S. Marco di Catania

Le opportunità presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico G. Rodolico S. Marco di Catania non sono finite qui. Con una seconda procedura concorsuale, sempre per titoli ed esami, si punta a coprire cinque figure di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Il contratto previsto è, anche in questo caso, tempo indeterminato. Per la presentazione della domanda, in via telematica, la scadenza è predisposta al trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del relativo avviso nella già citata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per conoscere ulteriori dettagli su questi primi due bandi si rimanda alla lettura integrale dei bandi, disponibili all’interno del sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Azienda Ospedaliera universitaria Policlinico ” P. Giaccone” di Palermo

Tra i nuovi concorsi Sicilia, spicca quello relativo all’Azienda Ospedaliera universitaria Policlinico ” P. Giaccone” di Palermo. Previsto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all’alla copertura di un posto di assistente tecnico (categoria C). Si assume a tempo pieno ed indeterminato.

In merito alla presentazione della domanda di partecipazione, la scadenza è fissata al trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nella sezione Concorsi ed esami.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il bando in formato integrale, scaricabile dal sito internet del Policlinico.

Ospedale Civico Di Cristina-Benfratelli di Palermo

L’ultimo degli interessanti concorsi Sicilia da menzionare riguarda l’Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale Civico Di Cristina-Benfratelli di Palermo.

Si ricercano, tramite procedura concorsuale per titoli ed esami, tre persone che possano ricoprire il ruolo dirigente medico specialista in malattie dell’apparato respiratorio, da destinare alla UOSD UTIR del PO Civico. Si assume a tempo indeterminato.

Anche in questo caso le richieste devono essere inoltrate direttamente al direttore generale dell’ARNAS entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Anche in questo ultimo caso si rimanda alla lettura le testo integrale del bando.