Ryanair ricerca assistenti di volo: le selezioni

Ryanair è alla ricerca di assistenti di volo: selezioni aperte a Palermo per tre giorni. Ecco tutti i dettagli.

La nota compagnia low cost è alla ricerca di assistenti di volo: selezioni aperte a Palermo per altri tre giorni. Per chi supera le selezioni è previsto un corso di formazione gratuito.

Lauda Europe, compagnia aerea del Gruppo Ryanair, visto il grande successo delle selezioni avvenute a Palermo giorno 8 e 9 aprile, ha deciso di continuare le selezioni per assistenti di volo. Le selezioni per il reclutamento sono state estese per ulteriori tre giorni, nell’intento di continuare a offrire posti di lavoro. Le selezioni si svolgeranno in due sessioni giornaliere giorno 11, 12 e 13 aprile all’hotel Mercure Palermo Centro in via Mariano Stabile 112. Le sessioni saranno una alle 10 e un’altra alle 15 per questi tre giorni. Per chi supera le selezioni è previsto un corso di formazione gratuito per l’equipaggio di cabina, retribuito con diaria giornaliera.