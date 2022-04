Concorso centri per l’impiego Sicilia: la data d’inizio

Concorso centri per l'impiego Sicilia: dopo tanta attesa, è stata concordata la data per la partenza della procedura concorsuale. Ecco quando.

Concorso centri per l’impiego Sicilia: dopo mesi di attesa dall’uscita dei bandi, sembra che l’iter concorsuale stia per iniziare. Il concorso indetto dalla Regione Siciliana prevede l’inserimento di 1.024 unità nel proprio organico. Ecco quando dovrebbe iniziare la procedura di selezione.

Concorso centri per l’impiego Sicilia: la data

Coì come previsto secondo l’Assessore Regionale al Lavoro, Antonio Scavone, l’iter dovrebbe partire dal 2 Maggio 2022. “Ad oggi posso dire che il 2 Maggio dovrebbe essere avviata la procedura”– ha affermato l’Assessore in un’intervista di MeridioNews.

“Abbiamo una massa di partecipanti enorme, come nessun’altra Regione, fino a 10 volte tanto della media di partecipazione, quindi ovviamente c’è una complessità nella selezione ed anche un quantità di posti che non sono le poche decine che sono state definite in altre Regioni”.

“Ma noi abbiamo 1.170 posti di potenziamento per i Centri per l’Impiego più 111 altri posti che abbiamo aggiunto dal Job Act del 2015, quindi parliamo di 1.300 posti che rafforzeranno i Centri per l’Impiego, ma fondamentalmente saranno una grande risposta a tutti in nostri ragazzi preparati nei vari aspetti giuridici, amministrativi, organizzativi e anche di promozione, di martketing del mondo del lavoro che ritorneranno, mi auguro, o si avvieranno in Sicilia in una nuova occasione di vita per loro ma probabilmente di utilità per tutti coloro che un lavoro lo cercano”.

I posti messi a disposizione

Inoltre, si ricorda che i bandi pubblicati dalla Regione sono due e si riferiscono a due categorie distinte: C e D. Per entrambe le categorie la selezione avverrà per titoli ed esami.

Per la categoria C, verranno assunte 487 unità di personale da inserire nella posizione economica C1. I profili per cui si concorre sono vari e i contratti offerti sono a tempo pieno e indeterminato. Per la categoria D, invece, il concorso mette a disposizione 537 posti per vari profili, sempre a tempo e indeterminato, nella posizione economica D1.