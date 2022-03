Lavoro Catania: gruppo UNA cerca cuochi, receptionist e altre figure

Lavoro hotel Catania: gruppo UNA è alla ricerca di personale da inserire nei suoi hotels della città etnea per ricoprire varie posizioni.

Lavoro hotel Catania: gruppo UNA ricerca personale per i suoi hotels anche nella città etnea. La nota catena alberghiera italiana ha lanciato una campagna di assunzione su tutto il territorio nazionale e, tra le sedi disponibili ad assumere nuovo personale non manca Catania. Infatti, nella città etnea si è alla ricerca di nuovi membri per lo staff alberghiero e le posizioni aperte sono diverse. Ecco quali sono le offerte del gruppo UNA per lavoro hotel Catania.

Lavoro hotel Catania: Capo Partita

Tra le prime offerte di lavoro disponibili con il Gruppo UNA per la città di Catania si trova quella per una posizione davvero specifica: il capo partita. Questa figura, che sarà meno nota ai non addetti ai lavori, riguarda il campo della ristorazione dato che il capo partita è in effetti un cuoco che è responsabile dell’organizzazione della cucina. Infatti, il capo partita si occupa di gestire un gruppo di cuochi e le loro preparazioni, organizzando il lavoro, la dispensa e la mise en place.

Chiaramente, a seconda della dimensione della cucina, potrebbe essere necessario più di un capo partita. UNA è alla ricerca di una simile figura a Catania, con i seguenti requisiti:

esperienza in ambito ristorativo;

in ambito ristorativo; buono standing;

disponibilità a lavorare su turni interi e spezzati.

Per avere maggiori informazioni in merito all’offerta di lavoro e per candidarsi, si suggerisce di visitare il sito ufficiale del Gruppo UNA, alla sezione “Lavora con noi”.

Lavoro hotel Catania: Receptionist

Altra figura ricercata a Catania dal Gruppo UNA è quella del receptionist, vale a dire il personale che si trova all’accoglienza della struttura ricettiva e che si occupa delle prenotazioni e dell’assistenza ai clienti. I requisiti richiesti sono i seguenti:

Disponibilità a lavorare in turni diurni, serali e notturni ;

; Esperienza pregressa in ruolo analogo;

Conoscenza fluente della lingua Inglese e di un’eventuale seconda lingua;

e di un’eventuale seconda lingua; Capacità di lavoro in team e di gestione dello stress.

I receptionist turnanti che saranno assunti a tempo determinato dovranno anche occuparsi della gestione degli aspetti amministrativi del ricevimento e degli altri reparti, oltre all’attività di Public Relation e promozione dei servizi dell’albergo.

Gruppo UNA: Cuoco

Infine, per quanto riguarda il lavoro hotel Catania, il gruppo UNA è alla ricerca di cuochi. In particolare, i requisiti richiesti agli aspiranti candidati sono:

esperienza nell’ambito ristorativo;

buono standing ;

; disponibilità a lavorare su turni interi e spezzati.

Per ulteriori informazioni e per candidarsi all’offerta di lavoro si suggerisce di visionare il sito ufficiale del Gruppo UNA, alla sezione “Lavora con noi”.