Infiorata di Noto 2022, dall’ingresso a pagamento alle date: i dettagli

Infiorata di Noto 2022: torna una delle manifestazioni più attese in Sicilia, ma non senza novità. Di seguito tutti i dettagli in merito già emersi.

Infiorata di Noto: l’amatissima manifestazione, giunta ormai alla sua 43esima edizione, torna anche per il 2022. Ancora una volta, perciò, l’ormai celebre via Nicolaci si colorerà grazie al lungo “tappeto fiorito”, grande 700 metri quadri circa, per il quale vengono impiegati (come minimo) 400mila fiori circa ogni anno. Un’occasione, tra l’altro, per godere della splendida cornice della città barocca, situata in provincia di Siracusa. Tuttavia, quest’anno, vi saranno delle novità importanti: ecco quali.

Infiorata di Noto: tema e date

Quale sarà, innanzitutto, il tema dell’Infiorata di quest’anno? Secondo la locandina, condivisa dall’Assessorato alla cultura della città di Noto, il “tappeto” sarà dedicato, quest’anno, al ventennale dell’iscrizione nella World Heritage List delle 8 città tardo-barocche del Val di Noto.

Per quanto riguarda le date, invece, l’evento si terrà da venerdì 13 a martedì 17 maggio: occasione perfetta per chi volesse trascorrere un “weekend lungo” nella splendida città del Siracusano.

Infiorata di Noto 2022: ingresso a pagamento

La vera novità della 43esima edizione dell’Infiorata, tuttavia, riguarda il biglietto d’ingresso: per la prima volta, infatti, i non residenti nel Comune siracusano dovranno pagare un prezzo simbolico di €2,50 per accedere. La novità, annunciata durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, è stata commentata da Massimo Prado, Assessore allo sport, al turismo e allo spettacolo.

In un lungo post sulla propria pagina Facebook, Prado ha spiegato che “è stata una decisione assai sofferta, non facile”.

“Non lo facciamo – ha ribadito – per fare cassa sulle spalle dei visitatori, troppo grande è il rispetto nei loro confronti, ma a causa dei costi della manifestazione, compresi tutti gli eventi e servizi di accoglienza offerti ai nostri ospiti, divenuti oramai insostenibili per le sole risorse Comunali”.

Tuttavia, per far fronte alla decisione, è stato “deciso di allungare fino al martedì 17 la possibilità di visitare l’Infiorata così da dare la possibilità anche agli Istituti scolastici della Regione di poter venire in visita”.

“Vi aspettiamo – ha proseguito Prado – nella nostra città per godere di uno degli spettacoli più belli della nostra Regione”.

“Stiamo organizzando i servizi di accoglienza e lavorando per ridurre al minimo i disagi dovuti al previsto importante afflusso di auto e pullman – ha concludo l’Assessore – . Sarà il solito, meraviglioso spettacolo all’interno di un contesto architettonico di rara bellezza, con l’aggiunta di novità che vi consentiranno di trascorrere un piacevole soggiorno nella nostra città”.