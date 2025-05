La terza e ultima giornata del Palio d’Ateneo 2025 si terrà venerdì 9 maggio presso gli impianti del CUS Catania, nella Cittadella Universitaria. Dopo due intense giornate di sport e condivisione, la manifestazione si concluderà con 25 gare distribuite tra attività individuali, tornei di squadra e prove atletiche, che decreteranno il dipartimento vincitore dell’edizione 2025.

In primo piano l’atletica leggera, con le seguenti gare:

400 mt Run for teachers (F)

600 mt Run for teachers (M)

100 mt (M e F)

800 mt (M e F)

Staffette 4×100 (M e F)

Staffetta con i sacchi 8×25 mt (Mista)

Tiro alla fune on the green (Misto)

I tornei previsti includono:

Volley femminile e maschile

Calcio a 5 femminile e calcio a 6 maschile

Flag rugby misto

Tennistavolo (M e F)

Calcio balilla misto

Cross training misto

Briscola misto

Rowing (M, F e staffetta mista)

Arrampicata sportiva (M e F)

Come raggiungere i luoghi della manifestazione

Per facilitare gli spostamenti verso la Cittadella Universitaria, sono previste diverse modalità di trasporto pubblico grazie alla collaborazione tra FCE e AMTS:

METRO FCE: fermata “Milo” e poi Metro Shuttle con frequenza di 1 bus ogni 10 minuti per collegare la metro al CUS.

AUTOBUS AMTS:

BRT1, 442, 556, 901, 628R > fermata “Doria”

> fermata “Doria” BRT1, 442 > fermata “Cittadella Ovest”

> fermata “Cittadella Ovest” BRT1 > fermata “Cittadella Est”

> fermata “Cittadella Est” 901 > due fermate interne alla Cittadella o fermata “Santa Sofia Cittadella”

Per chi sceglie l’auto, è consigliata la condivisione del mezzo e l’utilizzo del parcheggio gratuito in via Zenone, da cui è possibile raggiungere il CUS sempre tramite Metro Shuttle.

Un’edizione nel segno della memoria

Il Palio d’Ateneo 2025 ha ufficialmente preso il via il 7 maggio con la consueta sfilata dei Dipartimenti lungo via Etnea. Tuttavia, l’edizione di quest’anno si svolge in un clima di sobrietà e raccoglimento, in memoria di tre studenti scomparsi prematuramente: Giulio Massimino (Dipartimento Di3A), Carlo La Verde (Dipartimento di Economia e Impresa), Roberta Campagna (Dipartimento di Scienze del Farmaco)

Lo staff del CUS Catania, pur confermando lo svolgimento delle competizioni, ha disposto la sospensione delle tifoserie e un tono più contenuto per tutte le attività, compresa la cerimonia finale di premiazione.