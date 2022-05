Infiorata di Noto 2022: il programma completo della nuova edizione

Infiorata di Noto 2022: la 43esima edizione è dietro l'angolo. Finalmente online il ricco programma: di seguito tutti gli eventi e le informazioni più utili.

Infiorata di Noto 2022 figura tra gli eventi più attesi in Sicilia. La 43esima edizione è oramai alle porte: di fatto si terrà dal 13 al 17 maggio.

Previsti non più tre ma ben cinque i giorni in cui in via Corrado Nicolaci, con il coinvolgimento delle associazioni e degli scout che impiegheranno circa 40o.000 fiori, verranno realizzati 16 bozzetti che coloreranno il Comune.

Si ricorda che il tema scelto per questa nuove edizione è il ventennale della iscrizione nella World Heritage List delle 8 città tardo-barocche del Val di Noto.

Il biglietto

Si ricorda che la nuova edizione prevede il pagamento di un biglietto: tutti i visitatori non residente nel Comune di Noto sono, di fatto, tenuti a pagare €2,50.

Il biglietto, necessario per l’accesso a via Nicolaci attraverso alcuni varchi, si potrà acquistare online oppure in tutti gli infopoint della città. Si esplicita che per spostarsi nel resto della città non servirà il ticket.

Infiorata di Noto 2022: il programma completo

Finalmente online, sul sito ufficiale del Comune di Noto, il programma dettagliato della Primavera Barocca 2022:

GIOVEDÌ 5 – VENERDÌ 6 MAGGIO

Percorso sensoriale e attività ludiche per bambini a cura di “I Delfini di Lucia”. Ore: 10:00 – 12:30 — Piazza Trigona

VENERDÌ 6 MAGGIO

“Incontri Musicali Netini 2022”, a cura dell’Ass. Concerti Città di Noto e “I Delfini di Lucia”. Ore: 19:00 — Salone delle feste di Palazzo Nicolaci

SABATO 7 MAGGIO

Concerto di violino e pianoforte a cura dell’Ass. Soroptimist. Ore: 18:00 — Salone delle Feste di Palazzo Nicolaci

VENERDÌ 6 – SABATO 7 – DOMENICA 8 MAGGIO

ScuoleInfiore XVII Edizione a cura della Ass. Maestri Infioratori di Noto (Venerdì 6)

Disegno dei bozzetti. Ore: 15:00 — Via R. Pirri (Sabato 7)

Realizzazione bozzetti. Ore: 9:00 — Via R. Pirri (Sabato 7)

Esibizione del gruppo di danza “Coreografia in musica”a cura del III Istituto Comprensivo “F. Maiore” Noto. Ore: 10:00 — Angolo Via R. Pirri (Sabato 7)

Premiazione dei bozzetti “Scuoleinfiore”

”Musica e balli” a cura degli Istituti Comprensivi di Noto. Ore: 21:00 — Teatro d’Estate

MARTEDÌ 10 E MERCOLEDI 11 MAGGIO

Disegno dei bozzetti. Ore: 17:00 — Via Corrado Nicolaci

GIOVEDÌ 12 MAGGIO

Presentazione libro “Gli eventi raccontano – Noto – Il nuovo eponimo” – L’Infiorata di Via Nicolaci – L’arazzo floreale del Giardino di Pietra a cura del Prof. Nuzzo Monello. Ore: 17:30 — Sala Gagliardi

Dal 12 al 17 Maggio — Mostra di opere del pittore netino Silvio Iacono in arte “Il Rinascimentale”: “Il Vuoto” — Ex Chiesa di Santa Caterina da Siena, a cura di Ass. Presepistica Val di Noto

VENERDÌ 13 MAGGIO

Inaugurazione 43esima edizione Infiorata 2022. Ore: 16:00 — Via Corrado Nicolaci.

Realizzazione bozzetti Infiorata 2022. Ore: 16:30 fino alle 00:30 — Via Corrado Nicolaci

Spettacolo artisti di strada. Ore: 11:00 – 13:00 e dalle 18:00 – 21:00 — Piazza Municipio

SABATO 14 MAGGIO (con biglietto)

Ore: dalle 08:00 — Via Corrado Nicolaci Canti di primavera – Momenti Musicali a cura del soprano Maria Grazia Tringale

Ore: 10:00 – 13:00 – 15:00 – 18:00 — Palazzo Nicolaci, balcone centrale, Note di Primavera Barocca – Momenti Musicali a cura del violinista Gabriele Bosco la “Nota Barocca Ensemble” in collaborazione con la Cooperativa Etica Oqdany

Ore: 10:00 – 13:00 – 15:00 – 18:00 — Chiesa Montevergini esibizione del gruppo di danza “Coreografia in musica” a cura del III Istituto Comprensivo “F. Maiore” Noto

Ore: 10:00 — Largo Porta Reale Spettacolo artisti di strada

Ore: 11:00 – 13.00 e dalle 22:00 — Sagrato Basilica SS. Salvatore “Le Fleur du Soleil”, regia di Carla Favata, Promenade e spettacolo multi-epocale a cura della Compagnia Internazionale di Danza Storica Harmonia Suave

Ore: 17:30 partenza – Partenza dalla Porta Reale

Ore: 18:00 spettacolo – Piazza Municipio

Ore: 18:45 spettacolo – Piazza XVI Maggio

Ore: 19:30 spettacolo – Piazza Landolina Concerto della Fanfara dei Carabinieri

Ore: 20:30 — Piazza Municipio concerto Tony Cirinnà 5et crooner swing Ciccio Rubino

Ore: 23.00 — Largo Landolina

DOMENICA 15 MAGGIO (con biglietto)

Ore: dalle 08:00 — Via Corrado Nicolaci, Canti di primavera – Momenti Musicali a cura del soprano Maria Grazia Tringale. Note di Primavera Barocca – Momenti Musicali a cura del violinista Gabriele Bosco la “Nota Barocca Ensemble” in collaborazione con la Cooperativa Etica Oqdany

Ore: 10:00 – 13:00 – 15:00 -18:00 — Palazzo Nicolaci, balcone centrale, esibizione Gruppo Musici e Sbandieratori Città di Noto e Tamburi di Bucchieri

Ore: 10:30 – 12:00 Corteo Barocco – Sfilata in abiti d’epoca del Settecento, a cura dell’Associazione Corteo Barocco e dei Musici Sbandieratori Città di Noto e Tamburi di Bucchieri

Ore: 15:00 — Piano Alto – Via Cavour – C.so V. Emanuele – Piazza Municipio “I tre Moschettieri” a cura della Cooperativa Sociale il Cuore di Argante

Ore: 16:00 — Piazza Municipio spettacolo artisti di strada

Ore: 11:00 – 13.00 e dalle 22:00 — Sagrato Basilica SS. Salvatore Concerto gruppo musicale Manouche

Ore: 18:00 — Largo Landolina spettacolo videomapping “Universi Luminosi”, di Ionee Waterhouse

Ore: 21:00 — Piazza Municipio

LUNEDÌ 16 MAGGIO (con biglietto)

Ore: dalle 08:00 — Via Corrado Nicolaci, esibizione di Body Percussion e coro Istituto Comprensivo Statale “S. Alessandra” di Rosolini

Ore: 10:30 — Largo Landolina, Spettacolo artisti di strada

Ore: 11:00 – 13:00 e dalle 17.00 – 20.00 — Piazza Municipio, Concerto di musica pop, rock, blues e musica italiana, a cura del gruppo musicale Magic Sounds

Ore: 21:00 — Piazza Municipio

MARTEDÌ 17 MAGGIO (con biglietto)