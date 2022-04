Lavoro Catania, Enel e Ikea assumono: le figure ricercate

Lavoro Catania: Enel e Ikea ricercano personale. Ecco le offerte di lavoro attive e come inviare la candidatura.

Lavoro Catania: nuove opportunità di occupazione nella città etnea. Ecco quali aziende ricercano e le posizioni richieste.

Lavoro Catania: Enel

La nota azienda del settore dell’energia è alla ricerca di nuovo personale. Enel ha, infatti, annunciato un importante programma di sviluppo per i prossimi 5 anni, che porterà ben 4000 assunzioni dirette entro il 2026. Posizioni aperte anche a Catania.

Nello specifico, la figura ricercata per la sede sul territorio etneo è quella di Head of Process Engineering. Basterà collegarsi sul sito dell’azienda per poter mandare il proprio curriculum vitae.

Tuttavia, vi sono numerose posizioni aperte anche in altre città di Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli e Venezia.

Le selezioni ENEL sono articolate in diverse fasi. Si parte con la valutazione del cv per poi passare all’intervista telefonica fino al colloquio di presenza.

Ikea: posizioni aperte

Lavoro Catania: posizioni aperte anche nel punto vendita Ikea di Catania. Nello specifico, la posizione ricercata è quella di

Addetto/a Food & Restaurant – L. 68/99 Categoria Protetta.

Come nel caso di Enel, anche per Ikea sono numerose le opportunità in tutta Italia, tra cui:

Addett* alla Logistica – Rimini, Roma, Casalecchio di Reno (Bologna), Parma, Camerano (Ancona), Collegno (Torino);

Addett* alle Vendite – Rimini, Casalecchio di Reno (Bologna), Parma, Collegno (Torino);

Addetto al Customer Support Centre – Carugate (Milano);

Addetto alla Ristorazione – Afragola (Napoli), Sesto Fiorentino (Firenze);

Addetto Area Facility – Pisa;

Addetto Bar&Ristorante – Carugate (Milano), Villesse (Gorizia);

Addetto Cassa – San Giuliano Milanese (Milano);

Addetto Servizio Clienti – San Giuliano Milanese (Milano);

Addetto Vendita e Progettazione – Afragola (Napoli);

Addetto/a area Food & Casse – Rimini.

Sono previsti di solito più step di selezione, colloqui individuali e colloqui di gruppo, in modalità telematica o di persona.

Come candidarsi?

In entrambi i casi, basterà collegarsi sui siti delle aziende nella sezione Lavora con Noi e, successivamente, Posizioni aperte, per inviare la propria candidatura con cv ed, eventualmente, lettera di presentazione.