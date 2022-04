Concorsi Sicilia, si assume anche a tempo indeterminato: i bandi

Concorsi Sicilia 2022: ancora opportunità lavorative per chi desidera un impiego nell'Isola. Di seguito tutte le informazioni su alcuni interessanti bandi.

Concorsi Sicilia 2022: nuova Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nuove opportunità lavorative. Due nuovi bandi riguardano un’università ed un’azienda ospedaliera dell’Isola. Di seguito i principali dettagli.

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo

Il primo di concorsi Sicilia presenti all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 aprile 2022, riguarda l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo. È stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto alla copertura di tredici posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D. Si assume a tempo pieno e indeterminato.

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale Concorsi ed esami. Si esplicita che, nel caso in si trattasse di un giorno festivo, la scadenza è posticipato al primo giorno successivo non festivo.

Università di Palermo

L’Università di Palermo ha invece indetto apposite procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di tredici posti di ricercatore, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. Si fa riferimento ad un impegno a tempo pieno, con contratto dalla durata di tre anni, non rinnovabile. Si svolgeranno attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti.

Generalmente compilazione della domanda avverrà telemanticamente, utilizzando l’applicativo raggiungibile all’indirizzo https://concorsi.unipa.it. Anche in questo caso la domanda di partecipazione va stampata, firmata, scansionata e inoltrata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dello specifico avviso all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per conoscere tutti i dettagli in merito a settori concorsuali e Dipartimenti e modalità di presentazione della domanda, si rimanda alla lettura del testo integrale del bando.

Altre opportunità

Concorso Autostrade Siciliane

Si ricorda, inoltre, che anche il Consorzio Autostrade Siciliane ha recentemente riferito di un’ulteriore allettante proceduta concorsuale. Tra il 2022 e il 2023, di fatto, si assumeranno a tempo indeterminato 105 Agenti Tecnico-Esattore.

Gli interessati hanno tempo fino al prossimo 26 aprile 2022 per presentare la domanda di partecipare.