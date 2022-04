ISEE, cambia la soglia per richiedere bonus sociali: ecco come

ISEE: il mese di aprile introduce novità in merito. Cambia, di fatto, la soglia massima utile a richiedere i bonus sociali: ecco, nello specifico, come.

ISEE: novità rilevanti in arrivo. Il Governo ha optato per un cambio della soglia massima, utile per presentare richiesta e ottenere i bonus sociali. Si fa riferimento, in particolare, a quei benefici volti a sostenere le famiglie italiane che devono fare i conti, per esempio, con gli alti costi di luce e gas.

È arrivata, di fatto, l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Ucraina bis: ecco cosa comporta nel dettaglio.

Cosa cambia con il Decreto Ucraina bis?

Tra le conseguenze dell’approvazione del Decreto Ucraina bis, spicca l’innalzamento della soglia ISEE massima per accedere al bonus sociale elettricità e gas. Questo è, di fatto, passato a 12.000 euro. Ciò permetterà a più famiglie di usufruire dell’agevolazione: secondo le stime, ad oltre 5 milioni di queste.

Come ottenere i bonus sociali?

Il Decreto Ucraina bis modifica il tetto dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ma non le procedure necessarie ad ottenere i bonus.

Andrà ricordato che per ottenere lo sconto in bolletta attraverso l’accesso ai bonus sociali (gas, elettricità e acqua) non è necessario procedere con la presentazione di una domanda. L’agevolazione, al contrario, è riconosciuta automaticamente, per mezzo del Sistema Informativo Integrato nazionale (SII).

Cosa fare, allora? Per beneficiari del bonus basterà presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) telematicamente, attraverso l’area personale MyINPS interna al sito ufficiale dell’Istituto. Un altro canale potrebbe essere un Centro Assistenza Fiscale (CAF).

Solo in questo modo sarà possibile ottenere un’attestazione ISEE che, tuttavia, dovrà risultare conforme.

Le parole del Ministro Orlando

Ad annunciare la rilevante novità in merito all’ISEE è stato anche Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

“Siamo intervenuti sui destinatari del bonus sociale elettricità e gas – ha recentemente dichiarato il Ministro Orlando – , innalzando la soglia ISEE di riferimento, riducendo così sensibilmente i costi delle bollette a carico dei cittadini. Siamo andati nella direzione giusta dell’equità e della difesa dell’interesse e della produzione nazionali”.