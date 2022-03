Concorso INPS senza diploma: bando per 3000 posti

Concorso INPS senza diploma: il concorso annunciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è più che atteso. Tutte le informazioni utili sul bando.

Concorso INPS: quella da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è una vera e propria maxi assunzione. Sono disponibili, infatti, ben tremila nuovi posti: i candidati andranno a riempire l’organico dei contact center dell’Ente entro la fine dell’anno. Cosa si sa al riguardo della selezione? Quali sono i requisiti da possedere?

Concorso INPS: requisiti e ruolo degli addetti

Prima di analizzare i requisiti previsti dal bando di concorso, occorre fare un passo indietro: a cosa è dovuto questo gran numero di assunzioni INPS? L’Ente, già dallo scorso anno, è in pieno turnover: basti solo pensare che vi sono circa 5000 assunzioni programmate da esaurire entro l’anno. Altro obiettivo INPS è internalizzare i contact center, gli indirizzi presso i quali gli utenti possono mettersi in contatto con l’Ente e usufruire dei suoi servizi.

Il numero degli utenti è impressionante: ogni anno si conteggiano milioni di contatti ai servizi INPS, e per questo si è deciso di allargare le fila dell’organico. I compiti del candidato addetto ai contact center saranno principalmente tre:

call center ;

; servizi informativi multimediali ;

; lavorare sulla piattaforma multicanale INPS.

Una novità davvero importante riguarda i requisiti richiesti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per partecipare alla selezione: il concorso sarà basato sulla valutazione dell’esperienza, per questo motivo, le assunzioni verranno eseguite a partire dal possesso del diploma di terza media, valutando poi tutte le qualità e i titoli posseduti dai singoli candidati presentatisi.

Concorso INPS: bando in arrivo?

Secondo alcune indiscrezioni, non mancherebbe ormai molto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di concorso: una volta resa nota, verranno svelate le modalità della selezione e i dettagli dei requisiti da possedere per candidarsi. Una cosa è certa: le assunzioni avverranno entro la fine dell’anno. Non resta altro che, dunque, consultare il sito ufficiale per la comunicazione dell’avviso: bisognerà proseguire il percorso Avvisi, bandi e fatturazione > Concorsi > Procedure in corso.