Lavoro Buckingham Palace, la Regina Elisabetta assume: come candidarsi

Lavoro Buckingham Palace: sogni di lavorare per la Regina Elisabetta? Ecco le posizioni aperte e la retribuzione prevista.

Lavoro Buckingham Palace: la Regina Elisabetta cerca personale. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi per lavorare presso la Monarchia inglese.

Lavoro Buckingham Palace: le figure ricercate

Vi piacerebbe lavorare al servizio di Sua Maestà? Si ricercano vari profili da inserire in diverse aree, tra cui Manutenzione, Amministrazione e Segreteria, Ospitalità, IT e altro.

Ecco, nel dettaglio, le figure ricercate:

Operations Coordinator – retribuzione da 30.000 a 35.000 sterline (da 36.000 a 42.000 €), candidature entro il 27 marzo 2022;

– retribuzione da 30.000 a 35.000 sterline (da 36.000 a 42.000 €), candidature entro il 27 marzo 2022; Building Supervisor – stipendio da 34.000 £ (40.000) in base all’esperienza, candidature entro il 28 marzo 2022;

– stipendio da 34.000 £ (40.000) in base all’esperienza, candidature entro il 28 marzo 2022; Summer Retail Assistant – retribuzione di 11.05 sterline (circa 13 €) l’ora, candidature entro il 28 marzo 2022;

– retribuzione di 11.05 sterline (circa 13 €) l’ora, candidature entro il 28 marzo 2022; Data Analyst – salario annuo a partire da 35.000 £ (circa 42.000 euro) più benefits candidature entro il 3 aprile 2022;

– salario annuo a partire da 35.000 £ (circa 42.000 euro) più benefits candidature entro il 3 aprile 2022; Painter and Decorator – stipendio variabile da 28.000 a 30.000 £ (da 33.600 a 36.000 euro) in base all’esperienza, candidature entro il 3 aprile 2022;

– stipendio variabile da 28.000 a 30.000 £ (da 33.600 a 36.000 euro) in base all’esperienza, candidature entro il 3 aprile 2022; Collections Management Assistant – salario annuo da 23.000 a 24.000 sterline (da 27.000 a 28.800 €), candidature entro il 10 aprile 2022;

– salario annuo da 23.000 a 24.000 sterline (da 27.000 a 28.800 €), candidature entro il 10 aprile 2022; Housekeeping Assistant – Palace of Holyroodhouse – stipendio da 9.50 sterline l’ora (circa 11 €), candidature entro il 3 aprile 2022;

– stipendio da 9.50 sterline l’ora (circa 11 €), candidature entro il 3 aprile 2022; Landing Site Officer – Odiham – salario annuo da 26.000 a 29.000 sterline (da 31.200 a 34.800 €) più benefits, candidature entro il 3 aprile 2022;

– salario annuo da 26.000 a 29.000 sterline (da 31.200 a 34.800 €) più benefits, candidature entro il 3 aprile 2022; Ticketing and Sales Duty Manager – St. James’s Palace – retribuzione di partenza di 25.500 £ annui (30.600€), candidature entro il 4 aprile 2022.

Come fare domanda?

Lavoro Buckingham Palace: ma come ci si candida? Basterà visitare il sito della Monarchia inglese per visualizzare le posizioni aperte e rispondere online a quelle di interesse.

Basterà registrarsi gratuitamente alla piattaforma e inviare il curriculum vitae tramite l’apposito form disponibile sul sito. Le domande vanno inviate entro la data di scadenza indicata per ciascuna posizione.

Le condizioni contrattuali

In base alla posizione, l’offerta è per un’occupazione a tempo determinato o a tempo indeterminato. Si ricerca, principalmente, personale da impiegare full time, generalmente per 37,5 ore a settimana. Gli incarichi prevedono, per lo più, un impegno lavorativo di 5 giorni settimanali.

Le sedi in cui i candidati potranno lavorare sono diverse: Londra, Edimburgo o Odiham, presso le residenze della Famiglia Reale.